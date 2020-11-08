https://ria.ru/20201108/ubiystvo-1583612849.html

Убитая в Подмосковье женщина оказалась преподавателем РЭУ имени Плеханова

Убитая в Подмосковье женщина оказалась преподавателем РЭУ имени Плеханова

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова пообещал помочь семье убитой в Подмосковье преподавательницы Виктории Борковской, рассказал РИА... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T13:45

2020-11-08T13:45

2020-11-08T16:13

рэу имени г. в. плеханова

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова пообещал помочь семье убитой в Подмосковье преподавательницы Виктории Борковской, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности ректора Иван Лобанов."Мы, конечно, окажем всю необходимую помощь, сейчас мы связываемся с родственниками, будем помогать, в беде не оставим", — заявил Лобанов.Как добавили в пресс-службе вуза, в РЭУ имени Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким Борковской.Ранее в Следственном комитете сообщили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе обнаружили тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 года рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме нашли шестилетнюю девочку с колото-резаными ранами. Ребенка госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места убийства двух женщин в Московской области В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин. 2020-11-08T13:45 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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