https://ria.ru/20201108/ubiystvo-1583612849.html
Убитая в Подмосковье женщина оказалась преподавателем РЭУ имени Плеханова
Убитая в Подмосковье женщина оказалась преподавателем РЭУ имени Плеханова
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова пообещал помочь семье убитой в Подмосковье преподавательницы Виктории Борковской, рассказал РИА... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:45
2020-11-08T13:45
2020-11-08T16:13
рэу имени г. в. плеханова
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова пообещал помочь семье убитой в Подмосковье преподавательницы Виктории Борковской, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности ректора Иван Лобанов."Мы, конечно, окажем всю необходимую помощь, сейчас мы связываемся с родственниками, будем помогать, в беде не оставим", — заявил Лобанов.Как добавили в пресс-службе вуза, в РЭУ имени Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким Борковской.Ранее в Следственном комитете сообщили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе обнаружили тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 года рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме нашли шестилетнюю девочку с колото-резаными ранами. Ребенка госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места убийства двух женщин в Московской области
В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин.
2020-11-08T13:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, рэу имени г. в. плеханова, московская область (подмосковье), происшествия