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Убитая в Подмосковье женщина оказалась преподавателем РЭУ имени Плеханова
Убитая в Подмосковье женщина оказалась преподавателем РЭУ имени Плеханова
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова пообещал помочь семье убитой в Подмосковье преподавательницы Виктории Борковской, рассказал РИА... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:45
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рэу имени г. в. плеханова
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова пообещал помочь семье убитой в Подмосковье преподавательницы Виктории Борковской, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности ректора Иван Лобанов."Мы, конечно, окажем всю необходимую помощь, сейчас мы связываемся с родственниками, будем помогать, в беде не оставим", — заявил Лобанов.Как добавили в пресс-службе вуза, в РЭУ имени Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким Борковской.Ранее в Следственном комитете сообщили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе обнаружили тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 года рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме нашли шестилетнюю девочку с колото-резаными ранами. Ребенка госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин.
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видео, рэу имени г. в. плеханова, московская область (подмосковье), происшествия
Убитая в Подмосковье женщина оказалась преподавателем РЭУ имени Плеханова
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова пообещал помочь семье убитой в Подмосковье преподавательницы Виктории Борковской, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности ректора Иван Лобанов.
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Убитая в Подмосковье женщина оказалась преподавателем РЭУ имени Плеханова

13:45 08.11.2020 (обновлено: 16:13 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожий в медицинской маске у здания Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве
Прохожий в медицинской маске у здания Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова пообещал помочь семье убитой в Подмосковье преподавательницы Виктории Борковской, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности ректора Иван Лобанов.
"Мы, конечно, окажем всю необходимую помощь, сейчас мы связываемся с родственниками, будем помогать, в беде не оставим", — заявил Лобанов.
Как добавили в пресс-службе вуза, в РЭУ имени Плеханова шокированы произошедшей трагедией и выражают соболезнование родным и близким Борковской.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе обнаружили тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 года рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме нашли шестилетнюю девочку с колото-резаными ранами. Ребенка госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
 
РЭУ имени Г. В. ПлехановаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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