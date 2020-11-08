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В Солнечногорске убили двух женщин и тяжело ранили шестилетнего ребенка
В Солнечногорске убили двух женщин и тяжело ранили шестилетнего ребенка
Двух женщин убили, шестилетнего ребенка тяжело ранили в частном доме в Солнечногорске, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:02
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следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
солнечногорск
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Двух женщин убили, шестилетнего ребенка тяжело ранили в частном доме в Солнечногорске, сообщает ГСУ СК по Московской области.По данным следствия, 7 ноября в частном доме в городском округе Солнечногорск нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу."Также в доме обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди", - отмечается в сообщении.Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности, добавляет ведомство.Сейчас проведен осмотр места происшествия, назначены проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз."Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201107/ubiystvo-1583495163.html
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московская область (подмосковье)
солнечногорск
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Кадры с места убийства двух женщин в Московской области
В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин.
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия

В Солнечногорске убили двух женщин и тяжело ранили шестилетнего ребенка

09:02 08.11.2020 (обновлено: 13:32 08.11.2020)
 
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Двух женщин убили, шестилетнего ребенка тяжело ранили в частном доме в Солнечногорске, сообщает ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, 7 ноября в частном доме в городском округе Солнечногорск нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу.
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"Также в доме обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди", - отмечается в сообщении.
Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности, добавляет ведомство.
Сейчас проведен осмотр места происшествия, назначены проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз.
"Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)СолнечногорскПроисшествия
 
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