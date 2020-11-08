https://ria.ru/20201108/ubiystvo-1583586652.html

В Солнечногорске убили двух женщин и тяжело ранили шестилетнего ребенка

В Солнечногорске убили двух женщин и тяжело ранили шестилетнего ребенка

Двух женщин убили, шестилетнего ребенка тяжело ранили в частном доме в Солнечногорске, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:02

2020-11-08T09:02

2020-11-08T13:32

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Двух женщин убили, шестилетнего ребенка тяжело ранили в частном доме в Солнечногорске, сообщает ГСУ СК по Московской области.По данным следствия, 7 ноября в частном доме в городском округе Солнечногорск нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу."Также в доме обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди", - отмечается в сообщении.Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности, добавляет ведомство.Сейчас проведен осмотр места происшествия, назначены проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз."Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201107/ubiystvo-1583495163.html

https://ria.ru/20201103/veteran-1582805806.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места убийства двух женщин в Московской области В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин. 2020-11-08T09:02 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия