Подруга жертвы озвучила детали расправы на вечеринке в Екатеринбурге
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Знакомая погибшей на вечеринке в одной из квартир в Екатеринбурге рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" свою версию случившегося.
Как ранее сообщил глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, происшествие закончилось убийством четырех человек. По версии следствия, один из участников вечеринки — хозяин квартиры — убил гостей и покончил с собой. В жилище нашли охотничий карабин "Сайга" и травматический пистолет. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Подруга жертвы инцидента подтвердила информацию о том, что накануне девушки встретились и гуляли с мужчинами в местном ТЦ.
"(Они. — Прим. ред.) решили пойти вместе выпить. Все было нормально, потом (злоумышленник) начал приставать к девчонкам, они его оттолкнули, начали оскорблять. Другие парни, его друзья, начали за них заступаться, он схватил карабин и всех перестрелял", — прокомментировала трагедию собеседница.
Среди погибших — трое мужчин и 18-летняя девушка. Еще одна пострадавшая — ей 17 лет — находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также известно о еще одной участнице вечеринки — 16-летней школьнице.
Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков намерен выяснить, как в квартире у мужчины, где произошла трагедия, оказались несовершеннолетние.