https://ria.ru/20201108/ubiystvo-1583573465.html

Подруга жертвы озвучила детали расправы на вечеринке в Екатеринбурге

Подруга жертвы озвучила детали расправы на вечеринке в Екатеринбурге

Знакомая погибшей на вечеринке в одной из квартир в Екатеринбурге рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" свою версию случившегося. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T02:24

2020-11-08T02:24

2020-11-08T02:24

россия

игорь мороков

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Знакомая погибшей на вечеринке в одной из квартир в Екатеринбурге рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" свою версию случившегося.Как ранее сообщил глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, происшествие закончилось убийством четырех человек. По версии следствия, один из участников вечеринки — хозяин квартиры — убил гостей и покончил с собой. В жилище нашли охотничий карабин "Сайга" и травматический пистолет. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.Подруга жертвы инцидента подтвердила информацию о том, что накануне девушки встретились и гуляли с мужчинами в местном ТЦ.Среди погибших — трое мужчин и 18-летняя девушка. Еще одна пострадавшая — ей 17 лет — находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также известно о еще одной участнице вечеринки — 16-летней школьнице.Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков намерен выяснить, как в квартире у мужчины, где произошла трагедия, оказались несовершеннолетние.

https://ria.ru/20201107/ekaterinburg-1583520136.html

https://ria.ru/20201107/vecherinka-1583531223.html

россия

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь мороков, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия