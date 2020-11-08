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Подруга жертвы озвучила детали расправы на вечеринке в Екатеринбурге
Подруга жертвы озвучила детали расправы на вечеринке в Екатеринбурге
Знакомая погибшей на вечеринке в одной из квартир в Екатеринбурге рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" свою версию случившегося. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T02:24
2020-11-08T02:24
россия
игорь мороков
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Знакомая погибшей на вечеринке в одной из квартир в Екатеринбурге рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" свою версию случившегося.Как ранее сообщил глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, происшествие закончилось убийством четырех человек. По версии следствия, один из участников вечеринки — хозяин квартиры — убил гостей и покончил с собой. В жилище нашли охотничий карабин "Сайга" и травматический пистолет. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.Подруга жертвы инцидента подтвердила информацию о том, что накануне девушки встретились и гуляли с мужчинами в местном ТЦ.Среди погибших — трое мужчин и 18-летняя девушка. Еще одна пострадавшая — ей 17 лет — находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также известно о еще одной участнице вечеринки — 16-летней школьнице.Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков намерен выяснить, как в квартире у мужчины, где произошла трагедия, оказались несовершеннолетние.
https://ria.ru/20201107/ekaterinburg-1583520136.html
https://ria.ru/20201107/vecherinka-1583531223.html
россия
свердловская область
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россия, игорь мороков, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

Подруга жертвы озвучила детали расправы на вечеринке в Екатеринбурге

02:24 08.11.2020
 
© Фото : Следственное управление СК РФ по Свердловской областиНа месте убийства в Екатеринбурге
На месте убийства в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : Следственное управление СК РФ по Свердловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Знакомая погибшей на вечеринке в одной из квартир в Екатеринбурге рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" свою версию случившегося.
Как ранее сообщил глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых, происшествие закончилось убийством четырех человек. По версии следствия, один из участников вечеринки — хозяин квартиры — убил гостей и покончил с собой. В жилище нашли охотничий карабин "Сайга" и травматический пистолет. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Видео телеканала 360 Подмосковье с места убийства в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 14:48
Появилось видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Подруга жертвы инцидента подтвердила информацию о том, что накануне девушки встретились и гуляли с мужчинами в местном ТЦ.

"(Они. — Прим. ред.) решили пойти вместе выпить. Все было нормально, потом (злоумышленник) начал приставать к девчонкам, они его оттолкнули, начали оскорблять. Другие парни, его друзья, начали за них заступаться, он схватил карабин и всех перестрелял", — прокомментировала трагедию собеседница.

Среди погибших — трое мужчин и 18-летняя девушка. Еще одна пострадавшая — ей 17 лет — находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также известно о еще одной участнице вечеринки — 16-летней школьнице.
Сотрудники Следственного комитета на месте убийства в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 16:47
Соседи рассказали о событиях в ночь убийства на вечеринке в Екатеринбурге
Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков намерен выяснить, как в квартире у мужчины, где произошла трагедия, оказались несовершеннолетние.
 
РоссияИгорь МороковВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
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