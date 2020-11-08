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Fox News: Трамп назвал условия для признания поражения

Fox News: Трамп назвал условия для признания поражения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов признать, что проиграл на выборах, только при условии провала юридических процессов, начатых его штабом,... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T01:04

2020-11-08T01:04

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов признать, что проиграл на выборах, только при условии провала юридических процессов, начатых его штабом, передает Fox News со ссылкой на источники.По информации телеканала, американский лидер "вежливо признает поражение", если "не будет пути к выигрышу" после завершения тяжб.Трамп утверждает, что демократ Джозеф Байден рассчитывает учет всех голосов, включая поданные "мошенническим" путем. Действующий президент пообещал, что не станет останавливаться, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции. В частности, сторона Трампа требует приостановить подсчет голосов и допустить наблюдателей-республиканцев на участки.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире