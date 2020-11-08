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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/tramp-1583663218.html
Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
Президент США Дональд Трамп задался в Twitter вопросом, почему СМИ провозгласили Джо Байдена президентом. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T22:07
2020-11-08T22:08
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задался в Twitter вопросом, почему СМИ провозгласили Джо Байдена президентом."С каких пор мейнстремные (lamestream — ред.) СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом? Мы все многому научились за последние две недели!" - написал Трамп в Twitter.По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом

22:07 08.11.2020 (обновлено: 22:08 08.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задался в Twitter вопросом, почему СМИ провозгласили Джо Байдена президентом.
"С каких пор мейнстремные (lamestream — ред.) СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом? Мы все многому научились за последние две недели!" - написал Трамп в Twitter.
По данным СМИ, на выборах президента победил демократ Джо Байден, он уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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