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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/tramp-1583637873.html
Трамп отправился играть в гольф после "победной речи" Байдена
Трамп отправился играть в гольф после "победной речи" Байдена
Президент США Дональд Трамп второй день подряд играет в гольф в принадлежащем ему клубе в Виргинии неподалеку от Вашингтона, сообщили журналисты президентского... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T18:17
2020-11-08T18:17
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
виргиния
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп второй день подряд играет в гольф в принадлежащем ему клубе в Виргинии неподалеку от Вашингтона, сообщили журналисты президентского пула.Прогнозы СМИ о победе Джо Байдена на президентских выборах застали Трампа в субботу за игрой, после чего он вернулся в Белый дом. Байден вечером того же дня выступил с победной речью в Делавэре, но Трамп отказался признать поражение, заявив в релизе, что будет оспаривать результаты в судах. Публично Трамп не выступал с четверга.На въезде в гольф-клуб Трампа приветствовали несколько протестующих с плакатами, на которых его уподобляли персонажу "Алисы в стране чудес" Шалтаю-Болтаю и "раздавленному апельсину".
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/politika-1583553278.html
виргиния
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дональд трамп, джо байден, виргиния, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп отправился играть в гольф после "победной речи" Байдена

18:17 08.11.2020
 
© AP Photo/Patrick Semansky, FileДональд Трамп за игрой в гольф
Дональд Трамп за игрой в гольф - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo/Patrick Semansky, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп второй день подряд играет в гольф в принадлежащем ему клубе в Виргинии неподалеку от Вашингтона, сообщили журналисты президентского пула.
Прогнозы СМИ о победе Джо Байдена на президентских выборах застали Трампа в субботу за игрой, после чего он вернулся в Белый дом. Байден вечером того же дня выступил с победной речью в Делавэре, но Трамп отказался признать поражение, заявив в релизе, что будет оспаривать результаты в судах. Публично Трамп не выступал с четверга.
На въезде в гольф-клуб Трампа приветствовали несколько протестующих с плакатами, на которых его уподобляли персонажу "Алисы в стране чудес" Шалтаю-Болтаю и "раздавленному апельсину".
Президент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВиргинияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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