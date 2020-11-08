https://ria.ru/20201108/tramp-1583637873.html
Трамп отправился играть в гольф после "победной речи" Байдена
Трамп отправился играть в гольф после "победной речи" Байдена
Президент США Дональд Трамп второй день подряд играет в гольф в принадлежащем ему клубе в Виргинии неподалеку от Вашингтона, сообщили журналисты президентского... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T18:17
2020-11-08T18:17
2020-11-08T18:17
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп второй день подряд играет в гольф в принадлежащем ему клубе в Виргинии неподалеку от Вашингтона, сообщили журналисты президентского пула.Прогнозы СМИ о победе Джо Байдена на президентских выборах застали Трампа в субботу за игрой, после чего он вернулся в Белый дом. Байден вечером того же дня выступил с победной речью в Делавэре, но Трамп отказался признать поражение, заявив в релизе, что будет оспаривать результаты в судах. Публично Трамп не выступал с четверга.На въезде в гольф-клуб Трампа приветствовали несколько протестующих с плакатами, на которых его уподобляли персонажу "Алисы в стране чудес" Шалтаю-Болтаю и "раздавленному апельсину".
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/politika-1583553278.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, виргиния, вашингтон (город), сша, в мире