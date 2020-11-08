https://ria.ru/20201108/tramp-1583637873.html

Трамп отправился играть в гольф после "победной речи" Байдена

Трамп отправился играть в гольф после "победной речи" Байдена

Президент США Дональд Трамп второй день подряд играет в гольф в принадлежащем ему клубе в Виргинии неподалеку от Вашингтона, сообщили журналисты президентского... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T18:17

2020-11-08T18:17

2020-11-08T18:17

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

виргиния

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп второй день подряд играет в гольф в принадлежащем ему клубе в Виргинии неподалеку от Вашингтона, сообщили журналисты президентского пула.Прогнозы СМИ о победе Джо Байдена на президентских выборах застали Трампа в субботу за игрой, после чего он вернулся в Белый дом. Байден вечером того же дня выступил с победной речью в Делавэре, но Трамп отказался признать поражение, заявив в релизе, что будет оспаривать результаты в судах. Публично Трамп не выступал с четверга.На въезде в гольф-клуб Трампа приветствовали несколько протестующих с плакатами, на которых его уподобляли персонажу "Алисы в стране чудес" Шалтаю-Болтаю и "раздавленному апельсину".

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/politika-1583553278.html

виргиния

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, виргиния, вашингтон (город), сша, в мире