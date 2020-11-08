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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/tramp-1583627360.html
CNN: зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах
CNN: зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах
Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах, сообщил CNN со ссылкой на два источника. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T16:36
2020-11-08T17:13
выборы президента сша — 2020
джаред кушнер
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах, сообщил CNN со ссылкой на два источника.Телеканал не указывает, как Трамп отреагировал на это предложение.Ранее Fox News сообщал, что президент готов признать поражение на выборах, если его штабу не удастся оспорить результаты голосования в суде.Кандидат от Демократической партии Джо Байден ранее объявил о своем избрании президентом США. Об этом также сообщили крупнейшие американские СМИ.Действующий президент, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html
https://ria.ru/20201108/razvod-1583624470.html
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джаред кушнер, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

CNN: зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах

16:36 08.11.2020 (обновлено: 17:13 08.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciСтарший советник Белого дома Джаред Кушнер
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах, сообщил CNN со ссылкой на два источника.
Телеканал не указывает, как Трамп отреагировал на это предложение.
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Ранее Fox News сообщал, что президент готов признать поражение на выборах, если его штабу не удастся оспорить результаты голосования в суде.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден ранее объявил о своем избрании президентом США. Об этом также сообщили крупнейшие американские СМИ.
Действующий президент, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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Выборы президента США — 2020Джаред КушнерДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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