https://ria.ru/20201108/tramp-1583627360.html

CNN: зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах

CNN: зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах

Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах, сообщил CNN со ссылкой на два источника. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T16:36

2020-11-08T16:36

2020-11-08T17:13

выборы президента сша — 2020

джаред кушнер

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах, сообщил CNN со ссылкой на два источника.Телеканал не указывает, как Трамп отреагировал на это предложение.Ранее Fox News сообщал, что президент готов признать поражение на выборах, если его штабу не удастся оспорить результаты голосования в суде.Кандидат от Демократической партии Джо Байден ранее объявил о своем избрании президентом США. Об этом также сообщили крупнейшие американские СМИ.Действующий президент, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html

https://ria.ru/20201108/razvod-1583624470.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джаред кушнер, дональд трамп, джо байден, сша, в мире