https://ria.ru/20201108/tramp-1583627360.html
CNN: зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах
CNN: зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах
Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах, сообщил CNN со ссылкой на два источника. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T16:36
2020-11-08T16:36
2020-11-08T17:13
выборы президента сша — 2020
джаред кушнер
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149535/74/1495357417_0:322:5234:3266_1400x0_80_0_0_0d1decc52dd178a8e8e8991162850c35.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах, сообщил CNN со ссылкой на два источника.Телеканал не указывает, как Трамп отреагировал на это предложение.Ранее Fox News сообщал, что президент готов признать поражение на выборах, если его штабу не удастся оспорить результаты голосования в суде.Кандидат от Демократической партии Джо Байден ранее объявил о своем избрании президентом США. Об этом также сообщили крупнейшие американские СМИ.Действующий президент, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201108/pobeditel-1583609590.html
https://ria.ru/20201108/razvod-1583624470.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149535/74/1495357417_700:0:4727:3020_1400x0_80_0_0_9c9a34ed35e32fa33effd177ffa1cfbc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джаред кушнер, дональд трамп, джо байден, сша, в мире