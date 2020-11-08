https://ria.ru/20201108/tramp-1583601488.html

Юрист оценил шансы Трампа оспорить результаты выборов в суде

Юрист оценил шансы Трампа оспорить результаты выборов в суде

Судебные тяжбы Дональда Трампа по итогам президентских выборов не имеют перспектив, но могут затянуть момент начала работы нового лидера США, заявил РИА Новости РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T11:41

2020-11-08T11:41

2020-11-08T15:17

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Судебные тяжбы Дональда Трампа по итогам президентских выборов не имеют перспектив, но могут затянуть момент начала работы нового лидера США, заявил РИА Новости заведующий кафедрой права МГУ Сурен Авакьян.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."С одной стороны, раз судебные конституционные процедуры Америки предполагают такие возможности (подачи исков. — Прим. ред.), то, конечно, он вправе их использовать. С другой стороны, мне кажется, особой перспективы здесь не будет по двум соображениям: во-первых, они очень сложные, а во-вторых, они могут затянуть процесс прихода к осуществлению полномочий президента на очередной срок, для стабильности государства это не очень желательно", — сказал Авакьян.По его словам, здесь может сработать принцип, который Бертольд Брехт в одном из своих произведений сформулировал как "что тот солдат, что этот". "В данном случае очевидно, что и тот, и другой кандидат в президенты будут действовать во имя интересов Америки, а кто персонально будет этот человек — этот вопрос может отойти на второй план", — пояснил эксперт."В споре или сомнениях по поводу патриотизма и преданности интересам Америки, я думаю, каких-то особых расхождений нет. Они патриоты своей страны, и в этом плане каждый будет действовать очень похоже на другого", — заключил он.

https://ria.ru/20201108/trump-1583571461.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Остановите воровство": сторонники Трампа против "кражи голосов" Сторонники Трампа собираются на демонстрации в разных штатах, чтобы высказать свой протест. Они убеждены, что демократы прилагают усилия к тому, чтобы лишить республиканцев избирательных прав и обнулить их голоса. 2020-11-08T11:41 true PT0M59S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире