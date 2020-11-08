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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/tramp-1583601488.html
Юрист оценил шансы Трампа оспорить результаты выборов в суде
Юрист оценил шансы Трампа оспорить результаты выборов в суде
Судебные тяжбы Дональда Трампа по итогам президентских выборов не имеют перспектив, но могут затянуть момент начала работы нового лидера США, заявил РИА Новости РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:41
2020-11-08T15:17
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Судебные тяжбы Дональда Трампа по итогам президентских выборов не имеют перспектив, но могут затянуть момент начала работы нового лидера США, заявил РИА Новости заведующий кафедрой права МГУ Сурен Авакьян.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."С одной стороны, раз судебные конституционные процедуры Америки предполагают такие возможности (подачи исков. — Прим. ред.), то, конечно, он вправе их использовать. С другой стороны, мне кажется, особой перспективы здесь не будет по двум соображениям: во-первых, они очень сложные, а во-вторых, они могут затянуть процесс прихода к осуществлению полномочий президента на очередной срок, для стабильности государства это не очень желательно", — сказал Авакьян.По его словам, здесь может сработать принцип, который Бертольд Брехт в одном из своих произведений сформулировал как "что тот солдат, что этот". "В данном случае очевидно, что и тот, и другой кандидат в президенты будут действовать во имя интересов Америки, а кто персонально будет этот человек — этот вопрос может отойти на второй план", — пояснил эксперт."В споре или сомнениях по поводу патриотизма и преданности интересам Америки, я думаю, каких-то особых расхождений нет. Они патриоты своей страны, и в этом плане каждый будет действовать очень похоже на другого", — заключил он.
https://ria.ru/20201108/trump-1583571461.html
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"Остановите воровство": сторонники Трампа против "кражи голосов"
Сторонники Трампа собираются на демонстрации в разных штатах, чтобы высказать свой протест. Они убеждены, что демократы прилагают усилия к тому, чтобы лишить республиканцев избирательных прав и обнулить их голоса.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Юрист оценил шансы Трампа оспорить результаты выборов в суде

11:41 08.11.2020 (обновлено: 15:17 08.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп заходит в здание Белого дома в Вашингтоне. 7 ноября 2020
Президент США Дональд Трамп заходит в здание Белого дома в Вашингтоне. 7 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Судебные тяжбы Дональда Трампа по итогам президентских выборов не имеют перспектив, но могут затянуть момент начала работы нового лидера США, заявил РИА Новости заведующий кафедрой права МГУ Сурен Авакьян.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Президент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
Вчера, 01:22Выборы президента США — 2020
Трамп поборется за президентство на выборах в 2024 году, считает эксперт
"С одной стороны, раз судебные конституционные процедуры Америки предполагают такие возможности (подачи исков. — Прим. ред.), то, конечно, он вправе их использовать. С другой стороны, мне кажется, особой перспективы здесь не будет по двум соображениям: во-первых, они очень сложные, а во-вторых, они могут затянуть процесс прихода к осуществлению полномочий президента на очередной срок, для стабильности государства это не очень желательно", — сказал Авакьян.
По его словам, здесь может сработать принцип, который Бертольд Брехт в одном из своих произведений сформулировал как "что тот солдат, что этот". "В данном случае очевидно, что и тот, и другой кандидат в президенты будут действовать во имя интересов Америки, а кто персонально будет этот человек — этот вопрос может отойти на второй план", — пояснил эксперт.
"В споре или сомнениях по поводу патриотизма и преданности интересам Америки, я думаю, каких-то особых расхождений нет. Они патриоты своей страны, и в этом плане каждый будет действовать очень похоже на другого", — заключил он.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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