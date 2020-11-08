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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201108/stepanakert-1583582325.html
Журналистов временно вывезли из Степанакерта в целях безопасности
Журналистов временно вывезли из Степанакерта в целях безопасности
Журналистов, находившихся в столице непризнанной Нагорного-Карабахской республики, временно вывезли в Ереван из соображений безопасности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T08:24
2020-11-08T08:24
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 8 ноя - РИА Новости. Журналистов, находившихся в столице непризнанной Нагорного-Карабахской республики, временно вывезли в Ереван из соображений безопасности, сообщил РИА Новости представитель организации, обеспечивающей работу прессы.Группа журналистов российских и иностранных СМИ освещали события в Степанакерте. Как пояснил представитель организации, данная мера временная."Журналистов вывезли временно из соображений безопасности", - сказал собеседник агентства.Сообщение о выезде из Степанакерта поступило в субботу днем.Ранее власти Карабаха сообщили, что в Степанакерте трижды за час включалась воздушная тревогаБои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201108/stepanakert-1583442075.html
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
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нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Журналистов временно вывезли из Степанакерта в целях безопасности

08:24 08.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах во время обострения конфликта
Нагорный Карабах во время обострения конфликта - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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СТЕПАНАКЕРТ, 8 ноя - РИА Новости. Журналистов, находившихся в столице непризнанной Нагорного-Карабахской республики, временно вывезли в Ереван из соображений безопасности, сообщил РИА Новости представитель организации, обеспечивающей работу прессы.
Группа журналистов российских и иностранных СМИ освещали события в Степанакерте. Как пояснил представитель организации, данная мера временная.
"Журналистов вывезли временно из соображений безопасности", - сказал собеседник агентства.
Сообщение о выезде из Степанакерта поступило в субботу днем.
Ранее власти Карабаха сообщили, что в Степанакерте трижды за час включалась воздушная тревога
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Вооруженные люди возле дома, поврежденного в результате обстрела Степанакерта - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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