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В США сердце донора выдержало крушение вертолета и падение из рук медика
В США сердце донора выдержало крушение вертолета и падение из рук медика
Донорское сердце выдержало крушение вертолета скорой помощи на площадке госпиталя и падение медика, который нес его в контейнере после аварии, сообщает... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:33
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лос-анджелес
в мире
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Донорское сердце выдержало крушение вертолета скорой помощи на площадке госпиталя и падение медика, который нес его в контейнере после аварии, сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на спасательные службы и пресс-службу больницы.По словам представителя пожарной службы города Маргарет Стюарт, в пятницу вертолет скорой помощи, который перевозил донорское сердце в больницу в Лос-Анджелесе, совершил жесткую посадку на вертолетной площадке после 15:00 по местному времени (01:00 субботы мск). Вертолет перевернулся набок, пилот получил легкие травмы, пострадал еще один человек.После аварии уцелевшее сердце было передано персоналу больницы. Но, как заметно на опубликованном телеканалом видео, когда медик бережно уносил контейнер с сердцем с места происшествия, он запнулся и упал, выронив коробку.Тем не менее донорское сердце вновь осталось невредимым. Как сообщили в больнице, в течение двух часов после крушения вертолета его пересадили пациенту, которому оно предназначалось.
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60
лос-анджелес, в мире

В США сердце донора выдержало крушение вертолета и падение из рук медика

13:33 08.11.2020 (обновлено: 15:41 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Донорское сердце выдержало крушение вертолета скорой помощи на площадке госпиталя и падение медика, который нес его в контейнере после аварии, сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на спасательные службы и пресс-службу больницы.
По словам представителя пожарной службы города Маргарет Стюарт, в пятницу вертолет скорой помощи, который перевозил донорское сердце в больницу в Лос-Анджелесе, совершил жесткую посадку на вертолетной площадке после 15:00 по местному времени (01:00 субботы мск). Вертолет перевернулся набок, пилот получил легкие травмы, пострадал еще один человек.
После аварии уцелевшее сердце было передано персоналу больницы. Но, как заметно на опубликованном телеканалом видео, когда медик бережно уносил контейнер с сердцем с места происшествия, он запнулся и упал, выронив коробку.
Тем не менее донорское сердце вновь осталось невредимым. Как сообщили в больнице, в течение двух часов после крушения вертолета его пересадили пациенту, которому оно предназначалось.
 
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