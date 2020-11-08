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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/ssha-1583594755.html
В Совфеде считают, что выборы в США не вызывают доверия у избирателей
В Совфеде считают, что выборы в США не вызывают доверия у избирателей
Американские выборы не вызывают доверия у избирателей, по их итогам противоречия в обществе только усилятся, сказал РИА Новости глава конституционного комитета... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T10:24
2020-11-08T10:24
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
андрей клишас
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Американские выборы не вызывают доверия у избирателей, по их итогам противоречия в обществе только усилятся, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу заявил о своем избрании президентом США. О победе Байдена в президентской гонке объявили крупнейшие американские СМИ. Нынешний президент Дональд Трамп отметил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Я поздравляю всех с тем, что представление об американской демократии как эталонной процедуре окончательно разрушено", - сказал сенатор.По его словам, "доверия к итогам выборов нет как ни у одного из участников президентской гонки, так и у значительной части американцев".По итогам выборов "противоречия в американском обществе только усилятся", заключил парламентарий.
https://ria.ru/20201108/bayden-1583593995.html
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дональд трамп, андрей клишас, джо байден, сша, в мире

В Совфеде считают, что выборы в США не вызывают доверия у избирателей

10:24 08.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий ПаршинЛюди на Таймс-сквер в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
Люди на Таймс-сквер в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Американские выборы не вызывают доверия у избирателей, по их итогам противоречия в обществе только усилятся, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу заявил о своем избрании президентом США. О победе Байдена в президентской гонке объявили крупнейшие американские СМИ. Нынешний президент Дональд Трамп отметил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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"Я поздравляю всех с тем, что представление об американской демократии как эталонной процедуре окончательно разрушено", - сказал сенатор.
По его словам, "доверия к итогам выборов нет как ни у одного из участников президентской гонки, так и у значительной части американцев".
По итогам выборов "противоречия в американском обществе только усилятся", заключил парламентарий.
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
Вчера, 09:10Выборы президента США — 2020
WP сообщила о планах Байдена после инаугурации
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампАндрей КлишасДжо БайденСШАВ мире
 
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