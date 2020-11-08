https://ria.ru/20201108/ssha-1583594755.html

В Совфеде считают, что выборы в США не вызывают доверия у избирателей

В Совфеде считают, что выборы в США не вызывают доверия у избирателей

Американские выборы не вызывают доверия у избирателей, по их итогам противоречия в обществе только усилятся, сказал РИА Новости глава конституционного комитета... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T10:24

2020-11-08T10:24

2020-11-08T10:24

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

андрей клишас

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583589840_0:253:2741:1795_1400x0_80_0_0_1318b4dc76cdc0173106a2a41fa4f6de.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Американские выборы не вызывают доверия у избирателей, по их итогам противоречия в обществе только усилятся, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Кандидат от Демократической партии Джо Байден в субботу заявил о своем избрании президентом США. О победе Байдена в президентской гонке объявили крупнейшие американские СМИ. Нынешний президент Дональд Трамп отметил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Я поздравляю всех с тем, что представление об американской демократии как эталонной процедуре окончательно разрушено", - сказал сенатор.По его словам, "доверия к итогам выборов нет как ни у одного из участников президентской гонки, так и у значительной части американцев".По итогам выборов "противоречия в американском обществе только усилятся", заключил парламентарий.

https://ria.ru/20201108/bayden-1583593995.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, андрей клишас, джо байден, сша, в мире