https://ria.ru/20201108/ssha-1583568051.html
В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
Депутат Госдумы Антон Морозов заявил РИА Новости, что после избрания Джо Байдена президентом США не стоит ждать резких изменений в отношениях с РФ и выразил... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T00:00
2020-11-08T00:00
2020-11-08T00:00
выборы президента сша — 2020
антон морозов
дональд трамп
госдума рф
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Морозов заявил РИА Новости, что после избрания Джо Байдена президентом США не стоит ждать резких изменений в отношениях с РФ и выразил надежду, что российские дипломаты смогут выстроить конструктивный диалог с США."Что касается взаимоотношений с Россией (с приходом Байдена в Белый дом), то я не думаю, что стоит ждать каких-то резких движений со стороны США", - сказал Морозов.Он отметил, что санкции против РФ и российских граждан вводились и во время Дональда Трампа 46 раз. Кроме того, при Трампе оставались сложности в переговорном процессе между Россией и США."Сейчас очевидно, что произойдет обновление команды, а приход любого нового человека в Белый дом всегда формирует предпосылки для того, чтобы ожидать каких-то изменений, в том числе и в политике в отношении России, и мировой политике вообще. Поэтому будем надеяться на лучшее. Я надеюсь, что наши дипломаты смогут выстроить конструктивный диалог с США на двусторонней основе", - добавил депутат.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201107/bayden-1583565661.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон морозов, дональд трамп, госдума рф, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Депутат Госдумы Антон Морозов
заявил РИА Новости, что после избрания Джо Байдена
президентом США
не стоит ждать резких изменений в отношениях с РФ и выразил надежду, что российские дипломаты смогут выстроить конструктивный диалог с США.
"Что касается взаимоотношений с Россией (с приходом Байдена в Белый дом), то я не думаю, что стоит ждать каких-то резких движений со стороны США", - сказал Морозов.
Он отметил, что санкции против РФ и российских граждан вводились и во время Дональда Трампа
46 раз. Кроме того, при Трампе оставались сложности в переговорном процессе между Россией и США.
"Сейчас очевидно, что произойдет обновление команды, а приход любого нового человека в Белый дом всегда формирует предпосылки для того, чтобы ожидать каких-то изменений, в том числе и в политике в отношении России, и мировой политике вообще. Поэтому будем надеяться на лучшее. Я надеюсь, что наши дипломаты смогут выстроить конструктивный диалог с США на двусторонней основе", - добавил депутат.
Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.