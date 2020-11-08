https://ria.ru/20201108/spetsnaz-1583667181.html

Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси

Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси

Сотни сотрудников спецназа мобилизованы на заднем дворе ЦИК Грузии, где проходит протестная акция оппозиции и их сторонников, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T23:05

2020-11-08T23:05

2020-11-08T23:05

парламентские выборы в грузии — 2020

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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Сотни сотрудников спецназа мобилизованы на заднем дворе ЦИК Грузии, где проходит протестная акция оппозиции и их сторонников, передает корреспондент РИА Новости.Спецназ расположен как перед зданием ЦИК, так и на заднем дворе, который огорожен специальным железными баррикадами. Перед зданием также стоят три машины с водометами и дополнительная полицейская техника.Правоохранители сигналами предупреждают участников акции и призывают разойтись, иначе грозятся применить "законную силу". Ранее они уже один раз применили водомет. В МВД тогжа пояснили, что приняли такое решение из-за того, что "митингующие силой пытались ворваться в здание". При этом применение слезоточивого газа в министерстве опровергли.Митингующие не планируют расходиться. Нескольким участникам протеста стало не по себе, у ворот здания стоят бригады скорой помощи.Оппозиционеры требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших. Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.

https://ria.ru/20201108/gruziya-1583651194.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры многотысячной акции протестов в Тбилиси В Тбилиси прошла многотысячная акция оппозиции. Протестующие требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключённых. 2020-11-08T23:05 true PT1M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, цик грузии, грузия, в мире