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Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
Иран предлагает соседним странам по региону сотрудничать и вести диалог после "ухода" президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Ирана... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T23:41
2020-11-08T23:41
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН/МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Иран предлагает соседним странам по региону сотрудничать и вести диалог после "ухода" президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф."Трамп ушел, а мы и соседи остались. Опора на чужаков не приносит безопасность, а лишь лишает надежды. Протягиваем руку сотрудничества для обеспечения общих интересов народов и наших стран. Мы приглашаем всех к диалогу, поскольку он является единственным путем решения противоречий и напряженности", - написал Зариф в Twitter.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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мохаммад джавад зариф, дональд трамп, иран, сша, в мире

Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа

23:41 08.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ТЕГЕРАН/МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Иран предлагает соседним странам по региону сотрудничать и вести диалог после "ухода" президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Трамп ушел, а мы и соседи остались. Опора на чужаков не приносит безопасность, а лишь лишает надежды. Протягиваем руку сотрудничества для обеспечения общих интересов народов и наших стран. Мы приглашаем всех к диалогу, поскольку он является единственным путем решения противоречий и напряженности", - написал Зариф в Twitter.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
12:45Выборы президента США — 2020
Президент Ирана считает, что у США появился шанс исправить ошибки
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
 
Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампИранСШАВ мире
 
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