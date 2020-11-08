https://ria.ru/20201108/sotrudnichestvo-1583669061.html

Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа

Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа

Иран предлагает соседним странам по региону сотрудничать и вести диалог после "ухода" президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Ирана... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T23:41

2020-11-08T23:41

2020-11-08T23:41

мохаммад джавад зариф

дональд трамп

иран

сша

в мире

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ТЕГЕРАН/МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Иран предлагает соседним странам по региону сотрудничать и вести диалог после "ухода" президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф."Трамп ушел, а мы и соседи остались. Опора на чужаков не приносит безопасность, а лишь лишает надежды. Протягиваем руку сотрудничества для обеспечения общих интересов народов и наших стран. Мы приглашаем всех к диалогу, поскольку он является единственным путем решения противоречий и напряженности", - написал Зариф в Twitter.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мохаммад джавад зариф, дональд трамп, иран, сша, в мире