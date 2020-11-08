https://ria.ru/20201108/son-1583596411.html
Названы простые способы быстрее заснуть
Названы простые способы быстрее заснуть
Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность нарушают режим сна и приводят к губительным последствиям для организма, рассказал изданию "Хуаньцю Шибао"... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T10:51
2020-11-08T10:51
2020-11-08T13:17
здоровье
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность нарушают режим сна и приводят к губительным последствиям для организма, рассказал изданию "Хуаньцю Шибао" заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.Для нормализации этого процесса специалист рекомендовал выработать привычку вставать не позднее семи утра и раньше ложиться спать.Кроме того, в последний час перед засыпанием необходимо отказаться от использования мобильных телефонов. Свет от экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, тем самым обманывая организм, объяснил Ши Хуэй.Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков.По словам врача, лучшие занятия перед сном — горячая ванна, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность нарушают режим сна и приводят к губительным последствиям для организма, рассказал изданию "Хуаньцю Шибао
" заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.
Для нормализации этого процесса специалист рекомендовал выработать привычку вставать не позднее семи утра и раньше ложиться спать.
"Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха", — сказал он.
Кроме того, в последний час перед засыпанием необходимо отказаться от использования мобильных телефонов. Свет от экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, тем самым обманывая организм, объяснил Ши Хуэй.
Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков.
По словам врача, лучшие занятия перед сном — горячая ванна, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>