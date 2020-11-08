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Названы простые способы быстрее заснуть
Названы простые способы быстрее заснуть
Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность нарушают режим сна и приводят к губительным последствиям для организма, рассказал изданию "Хуаньцю Шибао"... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T10:51
2020-11-08T13:17
здоровье
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность нарушают режим сна и приводят к губительным последствиям для организма, рассказал изданию "Хуаньцю Шибао" заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.Для нормализации этого процесса специалист рекомендовал выработать привычку вставать не позднее семи утра и раньше ложиться спать.Кроме того, в последний час перед засыпанием необходимо отказаться от использования мобильных телефонов. Свет от экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, тем самым обманывая организм, объяснил Ши Хуэй.Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков.По словам врача, лучшие занятия перед сном — горячая ванна, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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здоровье, общество

Названы простые способы быстрее заснуть

10:51 08.11.2020 (обновлено: 13:17 08.11.2020)
 
© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Depositphotos / piotr_marcinski
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность нарушают режим сна и приводят к губительным последствиям для организма, рассказал изданию "Хуаньцю Шибао" заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.
Для нормализации этого процесса специалист рекомендовал выработать привычку вставать не позднее семи утра и раньше ложиться спать.
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"Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха", — сказал он.

Кроме того, в последний час перед засыпанием необходимо отказаться от использования мобильных телефонов. Свет от экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, тем самым обманывая организм, объяснил Ши Хуэй.
Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков.
По словам врача, лучшие занятия перед сном — горячая ванна, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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