https://ria.ru/20201108/son-1583596411.html

Названы простые способы быстрее заснуть

Названы простые способы быстрее заснуть

Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность нарушают режим сна и приводят к губительным последствиям для организма, рассказал изданию "Хуаньцю Шибао"... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T10:51

2020-11-08T10:51

2020-11-08T13:17

здоровье

общество

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность нарушают режим сна и приводят к губительным последствиям для организма, рассказал изданию "Хуаньцю Шибао" заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.Для нормализации этого процесса специалист рекомендовал выработать привычку вставать не позднее семи утра и раньше ложиться спать.Кроме того, в последний час перед засыпанием необходимо отказаться от использования мобильных телефонов. Свет от экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, тем самым обманывая организм, объяснил Ши Хуэй.Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков.По словам врача, лучшие занятия перед сном — горячая ванна, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html

https://ria.ru/20200723/1574757799.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество