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https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html
Курорт контрастов: чем удивит Сочи в этом зимнем сезоне
Курорт контрастов: чем удивит Сочи в этом зимнем сезоне
Сочи поздней осенью — курорт контрастов и всех времен года. Некоторые вершины гор уже засыпаны снегом, на средних высотах — яркая осень, внизу — зеленая трава,... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T08:00
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туризм
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отели
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адлер
роза хутор
новый год
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Сочи поздней осенью — курорт контрастов и всех времен года. Некоторые вершины гор уже засыпаны снегом, на средних высотах — яркая осень, внизу — зеленая трава, туристы и местные загорают, катаются на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах. Но уже через месяц с небольшим здесь ждут первых горнолыжников. О том, что происходит в олимпийской столице и какие новинки планируют на зиму, — в материале РИА Новости.В Сочи — прямо сейчас!Многие гости уже сделали красивые фотографии побелевших вершин и даже прогулялись по первому южному снегу — в начале ноября на хребте Аибга прошел сильный снегопад. При этом бархатный сезон в самом разгаре, погода теплая и солнечная, отдыхающих много — загрузка отелей около 70 процентов.На "Красной поляне" рассказывают, что после профилактики заработала канатная дорога на Поляну-2200, где расположена смотровая площадка. Открыты парк приключений Wonder Land, хаски-центр, летний тюбинг, высокогорные качели, "Академия райдеров", где учат кататься на скейтборде и роликах, пункты проката велосипедов, горные бани. Туристы могут пройти по экотропам, например через реликтовый лес, к водопаду Поликаря, полетать на воздушном шаре или прокатиться на квадроциклах. На "Розе Хутор" летний сезон в этом году длится до середины ноября. До 15 числа включительно гости смогут подняться на Розу Пик — самую высокую смотровую площадку Сочи (2320 метров).А на курорте "Газпром" — поплавать в термальном бассейне с видом на горы.Затишье перед аншлагомС середины ноября ждет небольшое затишье — подготовка к зимнему сезону.С 16 по 30 число на "Розе Хутор", по словам представителя курорта Татьяны Онготоевой, будут закрыты подъемник "Олимпия" и популярный аттракцион Родельбан. До 11 декабря — канатные дороги "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", до 17-го — "Эдельвейс" и "Волчья скала". Но начнет работать подъемник "Стрела", на котором можно совершить экскурсию на отметку Роза-1600.С понедельника, 9 ноября, на курорте "Газпром" закрывается парк "Зеленая поляна" с топиари-фигурами. Кроме того, на реконструкции зона катания “Альпика” — подъемники запустят к открытию зимнего сезона. А на "Красной поляне" еще в октябре для туристов стали недоступными несколько экотроп и часть канатных дорог.Но уже в середине декабря в горах Сочи рассчитывают открыть горнолыжный сезон.Точная дата открытия зимнего сезона будет зависеть от погоды. Представители курортов надеются, что это произойдет в середине декабря.Сочи — шесть в одномКогда бы ни начался зимний сезон, гостей ждет много новинок. Главная — единая туристическая зона. Она объединит не только курорты "Газпром", "Роза Хутор", "Красная поляна", но также и Сочинский национальный парк, Кавказский природный заповедник, аттракционы в "Скайпарке". Появится единый ски-пасс. Есть планы создать общую сеть пешеходных экологических маршрутов длиной более тысячи километров, соединить велодорожками горные курорты с поселком Красная Поляна.Среди локальных новинок — канатная дорога нового поколения D-Line на Южном склоне хребта Аибга до отметки 2200 метров над уровнем моря с перепадом высот 600 метров. Она пройдет параллельно действующему кресельному подъемнику "Эдельвейс".На Поляне-2200 откроют новый сноупарк и запустят бугельный подъемник — для зеленой трассы. Обучение катанию начнется уже с первых дней горнолыжного сезона. На территории отеля на Поляне-960 появится инфинити-бассейн — круглогодичный, на свежем воздухе и с видом на горную долину.В развлекательном центре “Галактика” запланировано открытие “Вау Парка” волшебных иллюминаций в горах. А также Музея восковых фигур знаменитостей из мира музыки, кино и политики.А что с коронавирусомЖители и туристы обязаны соблюдать масочный режим, сохранять социальную дистанцию, ограничена работа развлекательных заведений и кафе после полуночи.На курортах, например на подъемниках, волонтеры напоминают о соцдистанции, масках, измеряют температуру. Некоторые канатки загружают вполовину от пропускной способности: например, если кабинка вмещает восемь человек, рассаживают по четыре.Успеть до боя курантов По словам и туроператоров, и представителей курортов, тем, кто твердо решил встретить Новый год в горах Сочи, стоит поторопиться. Места пока есть, но "улетают, как горячие пирожки". Спрос вырос в два — два с половиной раза по сравнению с прошлым годом.Впрочем, есть и лайфхак — жить, например, в Адлере и ездить кататься. Отели дешевле, мест — больше, правда, придется тратить время и деньги на дорогу до подъемников. На выбор: такси, каршеринг, личный, общественный транспорт — автобусы, "Ласточка". Некоторые гостиницы предлагают трансфер.
https://ria.ru/20201103/sochi-1582887001.html
https://ria.ru/20201019/sochi-1580466158.html
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куда можно лететь, гид, куда поехать, курорт, отели, туристы, адлер, роза хутор, новый год, сочи, краснодарский край, отдых

Курорт контрастов: чем удивит Сочи в этом зимнем сезоне

08:00 08.11.2020
 
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Сочи поздней осенью — курорт контрастов и всех времен года. Некоторые вершины гор уже засыпаны снегом, на средних высотах — яркая осень, внизу — зеленая трава, туристы и местные загорают, катаются на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах. Но уже через месяц с небольшим здесь ждут первых горнолыжников. О том, что происходит в олимпийской столице и какие новинки планируют на зиму, — в материале РИА Новости.

В Сочи — прямо сейчас!

Многие гости уже сделали красивые фотографии побелевших вершин и даже прогулялись по первому южному снегу — в начале ноября на хребте Аибга прошел сильный снегопад. При этом бархатный сезон в самом разгаре, погода теплая и солнечная, отдыхающих много — загрузка отелей около 70 процентов.
На "Красной поляне" рассказывают, что после профилактики заработала канатная дорога на Поляну-2200, где расположена смотровая площадка.
Открыты парк приключений Wonder Land, хаски-центр, летний тюбинг, высокогорные качели, "Академия райдеров", где учат кататься на скейтборде и роликах, пункты проката велосипедов, горные бани. Туристы могут пройти по экотропам, например через реликтовый лес, к водопаду Поликаря, полетать на воздушном шаре или прокатиться на квадроциклах.
© Фото : пресс-служба курорта "Красная Поляна"Канатная дорога на курорте "Красная Поляна"
Канатная дорога на курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : пресс-служба курорта "Красная Поляна"
На "Розе Хутор" летний сезон в этом году длится до середины ноября. До 15 числа включительно гости смогут подняться на Розу Пик — самую высокую смотровую площадку Сочи (2320 метров).
А на курорте "Газпром" — поплавать в термальном бассейне с видом на горы.

Затишье перед аншлагом

С середины ноября ждет небольшое затишье — подготовка к зимнему сезону.
С 16 по 30 число на "Розе Хутор", по словам представителя курорта Татьяны Онготоевой, будут закрыты подъемник "Олимпия" и популярный аттракцион Родельбан. До 11 декабря — канатные дороги "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", до 17-го — "Эдельвейс" и "Волчья скала". Но начнет работать подъемник "Стрела", на котором можно совершить экскурсию на отметку Роза-1600.
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Горнолыжный курорт "Роза Хутор"
Горнолыжный курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
С понедельника, 9 ноября, на курорте "Газпром" закрывается парк "Зеленая поляна" с топиари-фигурами. Кроме того, на реконструкции зона катания “Альпика” — подъемники запустят к открытию зимнего сезона. А на "Красной поляне" еще в октябре для туристов стали недоступными несколько экотроп и часть канатных дорог.
Но уже в середине декабря в горах Сочи рассчитывают открыть горнолыжный сезон.
"Судя по прогнозам метеорологов, погода к зиме готовится так же активно, как и мы", — говорит генеральный директор "Красной поляны" Андрей Круковский.
Точная дата открытия зимнего сезона будет зависеть от погоды. Представители курортов надеются, что это произойдет в середине декабря.

Сочи — шесть в одном

Когда бы ни начался зимний сезон, гостей ждет много новинок. Главная — единая туристическая зона. Она объединит не только курорты "Газпром", "Роза Хутор", "Красная поляна", но также и Сочинский национальный парк, Кавказский природный заповедник, аттракционы в "Скайпарке".
Туристка катается на аттракционе Качели над облаками на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 18:38Туризм
В горах Сочи к зимнему сезону создадут единую туристическую зону
Появится единый ски-пасс. Есть планы создать общую сеть пешеходных экологических маршрутов длиной более тысячи километров, соединить велодорожками горные курорты с поселком Красная Поляна.

"Единая концепция развития горного кластера поможет вывести Сочи на международный уровень туриндустрии", — считает мэр города Алексей Копайгородский.

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Канатная дорога на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Канатная дорога на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Среди локальных новинок — канатная дорога нового поколения D-Line на Южном склоне хребта Аибга до отметки 2200 метров над уровнем моря с перепадом высот 600 метров. Она пройдет параллельно действующему кресельному подъемнику "Эдельвейс".
На Поляне-2200 откроют новый сноупарк и запустят бугельный подъемник — для зеленой трассы. Обучение катанию начнется уже с первых дней горнолыжного сезона. На территории отеля на Поляне-960 появится инфинити-бассейн — круглогодичный, на свежем воздухе и с видом на горную долину.
В развлекательном центре “Галактика” запланировано открытие “Вау Парка” волшебных иллюминаций в горах. А также Музея восковых фигур знаменитостей из мира музыки, кино и политики.

А что с коронавирусом

Туристы в медицинских масках на курорте Красная поляна - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 15:17Туризм
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"Сегодня ситуация с коронавирусом под контролем, но требует нашего ежедневного внимания, — сказал на этой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. — Никаких дополнительных запретительных мер принимать не будем. У нас их достаточно, но нужно жестче контролировать исполнение".
Жители и туристы обязаны соблюдать масочный режим, сохранять социальную дистанцию, ограничена работа развлекательных заведений и кафе после полуночи.
На курортах, например на подъемниках, волонтеры напоминают о соцдистанции, масках, измеряют температуру. Некоторые канатки загружают вполовину от пропускной способности: например, если кабинка вмещает восемь человек, рассаживают по четыре.

Успеть до боя курантов

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Горнолыжный курорт "Роза Хутор"
Горнолыжный курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
По словам и туроператоров, и представителей курортов, тем, кто твердо решил встретить Новый год в горах Сочи, стоит поторопиться. Места пока есть, но "улетают, как горячие пирожки". Спрос вырос в два — два с половиной раза по сравнению с прошлым годом.
"Если у туристов, которые планируют провести новогодние праздники на побережье, еще остается время на раздумье и выбор, то у поклонников горных лыж оно заканчивается", — говорят эксперты.
Впрочем, есть и лайфхак — жить, например, в Адлере и ездить кататься. Отели дешевле, мест — больше, правда, придется тратить время и деньги на дорогу до подъемников. На выбор: такси, каршеринг, личный, общественный транспорт — автобусы, "Ласточка". Некоторые гостиницы предлагают трансфер.
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