Курорт контрастов: чем удивит Сочи в этом зимнем сезоне
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. Сочи поздней осенью — курорт контрастов и всех времен года. Некоторые вершины гор уже засыпаны снегом, на средних высотах — яркая осень, внизу — зеленая трава, туристы и местные загорают, катаются на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах. Но уже через месяц с небольшим здесь ждут первых горнолыжников. О том, что происходит в олимпийской столице и какие новинки планируют на зиму, — в материале РИА Новости.
В Сочи — прямо сейчас!
Многие гости уже сделали красивые фотографии побелевших вершин и даже прогулялись по первому южному снегу — в начале ноября на хребте Аибга прошел сильный снегопад. При этом бархатный сезон в самом разгаре, погода теплая и солнечная, отдыхающих много — загрузка отелей около 70 процентов.
На "Красной поляне" рассказывают, что после профилактики заработала канатная дорога на Поляну-2200, где расположена смотровая площадка.
Открыты парк приключений Wonder Land, хаски-центр, летний тюбинг, высокогорные качели, "Академия райдеров", где учат кататься на скейтборде и роликах, пункты проката велосипедов, горные бани. Туристы могут пройти по экотропам, например через реликтовый лес, к водопаду Поликаря, полетать на воздушном шаре или прокатиться на квадроциклах.
© Фото : пресс-служба курорта "Красная Поляна"Канатная дорога на курорте "Красная Поляна"
© Фото : пресс-служба курорта "Красная Поляна"
На "Розе Хутор" летний сезон в этом году длится до середины ноября. До 15 числа включительно гости смогут подняться на Розу Пик — самую высокую смотровую площадку Сочи (2320 метров).
А на курорте "Газпром" — поплавать в термальном бассейне с видом на горы.
Затишье перед аншлагом
С середины ноября ждет небольшое затишье — подготовка к зимнему сезону.
С 16 по 30 число на "Розе Хутор", по словам представителя курорта Татьяны Онготоевой, будут закрыты подъемник "Олимпия" и популярный аттракцион Родельбан. До 11 декабря — канатные дороги "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", до 17-го — "Эдельвейс" и "Волчья скала". Но начнет работать подъемник "Стрела", на котором можно совершить экскурсию на отметку Роза-1600.
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Горнолыжный курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
С понедельника, 9 ноября, на курорте "Газпром" закрывается парк "Зеленая поляна" с топиари-фигурами. Кроме того, на реконструкции зона катания “Альпика” — подъемники запустят к открытию зимнего сезона. А на "Красной поляне" еще в октябре для туристов стали недоступными несколько экотроп и часть канатных дорог.
Но уже в середине декабря в горах Сочи рассчитывают открыть горнолыжный сезон.
"Судя по прогнозам метеорологов, погода к зиме готовится так же активно, как и мы", — говорит генеральный директор "Красной поляны" Андрей Круковский.
Точная дата открытия зимнего сезона будет зависеть от погоды. Представители курортов надеются, что это произойдет в середине декабря.
Сочи — шесть в одном
Когда бы ни начался зимний сезон, гостей ждет много новинок. Главная — единая туристическая зона. Она объединит не только курорты "Газпром", "Роза Хутор", "Красная поляна", но также и Сочинский национальный парк, Кавказский природный заповедник, аттракционы в "Скайпарке".
Появится единый ски-пасс. Есть планы создать общую сеть пешеходных экологических маршрутов длиной более тысячи километров, соединить велодорожками горные курорты с поселком Красная Поляна.
"Единая концепция развития горного кластера поможет вывести Сочи на международный уровень туриндустрии", — считает мэр города Алексей Копайгородский.
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Канатная дорога на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Среди локальных новинок — канатная дорога нового поколения D-Line на Южном склоне хребта Аибга до отметки 2200 метров над уровнем моря с перепадом высот 600 метров. Она пройдет параллельно действующему кресельному подъемнику "Эдельвейс".
На Поляне-2200 откроют новый сноупарк и запустят бугельный подъемник — для зеленой трассы. Обучение катанию начнется уже с первых дней горнолыжного сезона. На территории отеля на Поляне-960 появится инфинити-бассейн — круглогодичный, на свежем воздухе и с видом на горную долину.
В развлекательном центре “Галактика” запланировано открытие “Вау Парка” волшебных иллюминаций в горах. А также Музея восковых фигур знаменитостей из мира музыки, кино и политики.
А что с коронавирусом
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"Сегодня ситуация с коронавирусом под контролем, но требует нашего ежедневного внимания, — сказал на этой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. — Никаких дополнительных запретительных мер принимать не будем. У нас их достаточно, но нужно жестче контролировать исполнение".
Жители и туристы обязаны соблюдать масочный режим, сохранять социальную дистанцию, ограничена работа развлекательных заведений и кафе после полуночи.
На курортах, например на подъемниках, волонтеры напоминают о соцдистанции, масках, измеряют температуру. Некоторые канатки загружают вполовину от пропускной способности: например, если кабинка вмещает восемь человек, рассаживают по четыре.
Успеть до боя курантов
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Горнолыжный курорт "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
По словам и туроператоров, и представителей курортов, тем, кто твердо решил встретить Новый год в горах Сочи, стоит поторопиться. Места пока есть, но "улетают, как горячие пирожки". Спрос вырос в два — два с половиной раза по сравнению с прошлым годом.
"Если у туристов, которые планируют провести новогодние праздники на побережье, еще остается время на раздумье и выбор, то у поклонников горных лыж оно заканчивается", — говорят эксперты.
Впрочем, есть и лайфхак — жить, например, в Адлере и ездить кататься. Отели дешевле, мест — больше, правда, придется тратить время и деньги на дорогу до подъемников. На выбор: такси, каршеринг, личный, общественный транспорт — автобусы, "Ласточка". Некоторые гостиницы предлагают трансфер.
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