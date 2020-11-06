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Туризм
https://ria.ru/20201106/sochi-1583365297.html
Спрос на отдых в Красной Поляне вырос в два раза
Спрос на отдых в Красной Поляне вырос в два раза
В Краснодарском крае не планируют снова вводить ограничительный режим из-за COVID-19, туристы активно бронируют путевки на курорты региона, спрос на Красную... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:09
2020-11-06T14:09
туризм
отдых на море
туризм
отели
красная поляна
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
новый год
сочи
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Краснодарском крае не планируют снова вводить ограничительный режим из-за COVID-19, туристы активно бронируют путевки на курорты региона, спрос на Красную Поляну уже в два раза превышает прошлогодние показатели, сообщает АТОР. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, никаких дополнительных запретительных мер в регионе предпринимать не будут. "У нас их достаточно, но нужно жестче контролировать исполнение", — сказал чиновник. По оценкам туроператоров, заявление краснодарских властей позволит россиянам с большей уверенностью бронировать туры на курорты региона в межсезонье и на Новый год."Отели и санатории Сочи до сих пор загружены более, чем на 90 процентов. Сейчас это самое массовое направление в России, которое принимает больше половины всех туристов. Естественно, что людям для принятия решения о покупке тура необходима уверенность, что в регионе, куда они собираются, не будет введен локдаун", — сказала коммерческий директор национального туроператора Оксана Булах. О высокой популярности отдыха в Сочи и в Красной Поляне сообщил и генеральный директор другой туркомпании Сергей Ромашкин. По его словам, если у туристов, которые планируют провести новогодние праздники на побережье, еще есть время на раздумье и выбор, то у поклонников горных лыж его уже не остается. "Мы уже фиксируем двукратный рост продаж проживания в Красной Поляне", — уточнил он.Представители еще одного крупного туроператора рассказали, что бронирования отдыха в Сочи и в Красной Поляне уже на 79 процентов опережают ноябрьские данные прошлого года, на декабрь и январь 2021 рост составляет 149 процентов. "Полагаем, что после заявления властей Краснодарского края спрос на Красную Поляну и прибрежный кластер еще больше увеличится, — отметили в компании. — И если на пиковые даты большинство традиционно восстребованных объектов уже заняты, то после распространения информации о том, что локдауна не будет, вырастут продажи и на не самые популярные даты заездов".
https://realty.ria.ru/20201026/sochi-1581567193.html
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красная поляна
сочи
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отдых на море, туризм, отели, красная поляна, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, сочи, краснодарский край, отдых

Спрос на отдых в Красной Поляне вырос в два раза

14:09 06.11.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горном Курорте Красная Поляна
Отдыхающие на горном Курорте Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Краснодарском крае не планируют снова вводить ограничительный режим из-за COVID-19, туристы активно бронируют путевки на курорты региона, спрос на Красную Поляну уже в два раза превышает прошлогодние показатели, сообщает АТОР.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, никаких дополнительных запретительных мер в регионе предпринимать не будут. "У нас их достаточно, но нужно жестче контролировать исполнение", — сказал чиновник.
По оценкам туроператоров, заявление краснодарских властей позволит россиянам с большей уверенностью бронировать туры на курорты региона в межсезонье и на Новый год.
"Отели и санатории Сочи до сих пор загружены более, чем на 90 процентов. Сейчас это самое массовое направление в России, которое принимает больше половины всех туристов. Естественно, что людям для принятия решения о покупке тура необходима уверенность, что в регионе, куда они собираются, не будет введен локдаун", — сказала коммерческий директор национального туроператора Оксана Булах.
О высокой популярности отдыха в Сочи и в Красной Поляне сообщил и генеральный директор другой туркомпании Сергей Ромашкин. По его словам, если у туристов, которые планируют провести новогодние праздники на побережье, еще есть время на раздумье и выбор, то у поклонников горных лыж его уже не остается. "Мы уже фиксируем двукратный рост продаж проживания в Красной Поляне", — уточнил он.
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Представители еще одного крупного туроператора рассказали, что бронирования отдыха в Сочи и в Красной Поляне уже на 79 процентов опережают ноябрьские данные прошлого года, на декабрь и январь 2021 рост составляет 149 процентов. "Полагаем, что после заявления властей Краснодарского края спрос на Красную Поляну и прибрежный кластер еще больше увеличится, — отметили в компании. — И если на пиковые даты большинство традиционно восстребованных объектов уже заняты, то после распространения информации о том, что локдауна не будет, вырастут продажи и на не самые популярные даты заездов".
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