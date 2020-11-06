https://ria.ru/20201106/sochi-1583365297.html
Спрос на отдых в Красной Поляне вырос в два раза
Спрос на отдых в Красной Поляне вырос в два раза
В Краснодарском крае не планируют снова вводить ограничительный режим из-за COVID-19, туристы активно бронируют путевки на курорты региона, спрос на Красную... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T14:09
2020-11-06T14:09
2020-11-06T14:09
туризм
отдых на море
туризм
отели
красная поляна
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
новый год
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574077510_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_fe090a9087a4cbab5f80db1f4317cadd.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Краснодарском крае не планируют снова вводить ограничительный режим из-за COVID-19, туристы активно бронируют путевки на курорты региона, спрос на Красную Поляну уже в два раза превышает прошлогодние показатели, сообщает АТОР. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, никаких дополнительных запретительных мер в регионе предпринимать не будут. "У нас их достаточно, но нужно жестче контролировать исполнение", — сказал чиновник. По оценкам туроператоров, заявление краснодарских властей позволит россиянам с большей уверенностью бронировать туры на курорты региона в межсезонье и на Новый год."Отели и санатории Сочи до сих пор загружены более, чем на 90 процентов. Сейчас это самое массовое направление в России, которое принимает больше половины всех туристов. Естественно, что людям для принятия решения о покупке тура необходима уверенность, что в регионе, куда они собираются, не будет введен локдаун", — сказала коммерческий директор национального туроператора Оксана Булах. О высокой популярности отдыха в Сочи и в Красной Поляне сообщил и генеральный директор другой туркомпании Сергей Ромашкин. По его словам, если у туристов, которые планируют провести новогодние праздники на побережье, еще есть время на раздумье и выбор, то у поклонников горных лыж его уже не остается. "Мы уже фиксируем двукратный рост продаж проживания в Красной Поляне", — уточнил он.Представители еще одного крупного туроператора рассказали, что бронирования отдыха в Сочи и в Красной Поляне уже на 79 процентов опережают ноябрьские данные прошлого года, на декабрь и январь 2021 рост составляет 149 процентов. "Полагаем, что после заявления властей Краснодарского края спрос на Красную Поляну и прибрежный кластер еще больше увеличится, — отметили в компании. — И если на пиковые даты большинство традиционно восстребованных объектов уже заняты, то после распространения информации о том, что локдауна не будет, вырастут продажи и на не самые популярные даты заездов".
https://realty.ria.ru/20201026/sochi-1581567193.html
https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html
красная поляна
сочи
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574077510_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_5eff1c3c404447dd8fbd67bfa57dcecc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых на море, туризм, отели, красная поляна, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, сочи, краснодарский край, отдых
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
В Краснодарском крае не планируют снова вводить ограничительный режим из-за COVID-19, туристы активно бронируют путевки на курорты региона, спрос на Красную Поляну уже в два раза превышает прошлогодние показатели, сообщает
АТОР.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, никаких дополнительных запретительных мер в регионе предпринимать не будут. "У нас их достаточно, но нужно жестче контролировать исполнение", — сказал
чиновник.
По оценкам туроператоров, заявление краснодарских властей позволит россиянам с большей уверенностью бронировать туры на курорты региона в межсезонье и на Новый год.
"Отели и санатории Сочи до сих пор загружены более, чем на 90 процентов. Сейчас это самое массовое направление в России, которое принимает больше половины всех туристов. Естественно, что людям для принятия решения о покупке тура необходима уверенность, что в регионе, куда они собираются, не будет введен локдаун", — сказала коммерческий директор национального туроператора Оксана Булах.
О высокой популярности отдыха в Сочи и в Красной Поляне сообщил и генеральный директор другой туркомпании Сергей Ромашкин. По его словам, если у туристов, которые планируют провести новогодние праздники на побережье, еще есть время на раздумье и выбор, то у поклонников горных лыж его уже не остается. "Мы уже фиксируем двукратный рост продаж проживания в Красной Поляне", — уточнил он.
Представители еще одного крупного туроператора рассказали, что бронирования отдыха в Сочи и в Красной Поляне уже на 79 процентов опережают ноябрьские данные прошлого года, на декабрь и январь 2021 рост составляет 149 процентов. "Полагаем, что после заявления властей Краснодарского края спрос на Красную Поляну и прибрежный кластер еще больше увеличится, — отметили в компании. — И если на пиковые даты большинство традиционно восстребованных объектов уже заняты, то после распространения информации о том, что локдауна не будет, вырастут продажи и на не самые популярные даты заездов".