https://ria.ru/20201106/sochi-1583365297.html

Спрос на отдых в Красной Поляне вырос в два раза

Спрос на отдых в Красной Поляне вырос в два раза

В Краснодарском крае не планируют снова вводить ограничительный режим из-за COVID-19, туристы активно бронируют путевки на курорты региона, спрос на Красную... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:09

2020-11-06T14:09

2020-11-06T14:09

туризм

отдых на море

туризм

отели

красная поляна

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

новый год

сочи

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Краснодарском крае не планируют снова вводить ограничительный режим из-за COVID-19, туристы активно бронируют путевки на курорты региона, спрос на Красную Поляну уже в два раза превышает прошлогодние показатели, сообщает АТОР. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, никаких дополнительных запретительных мер в регионе предпринимать не будут. "У нас их достаточно, но нужно жестче контролировать исполнение", — сказал чиновник. По оценкам туроператоров, заявление краснодарских властей позволит россиянам с большей уверенностью бронировать туры на курорты региона в межсезонье и на Новый год."Отели и санатории Сочи до сих пор загружены более, чем на 90 процентов. Сейчас это самое массовое направление в России, которое принимает больше половины всех туристов. Естественно, что людям для принятия решения о покупке тура необходима уверенность, что в регионе, куда они собираются, не будет введен локдаун", — сказала коммерческий директор национального туроператора Оксана Булах. О высокой популярности отдыха в Сочи и в Красной Поляне сообщил и генеральный директор другой туркомпании Сергей Ромашкин. По его словам, если у туристов, которые планируют провести новогодние праздники на побережье, еще есть время на раздумье и выбор, то у поклонников горных лыж его уже не остается. "Мы уже фиксируем двукратный рост продаж проживания в Красной Поляне", — уточнил он.Представители еще одного крупного туроператора рассказали, что бронирования отдыха в Сочи и в Красной Поляне уже на 79 процентов опережают ноябрьские данные прошлого года, на декабрь и январь 2021 рост составляет 149 процентов. "Полагаем, что после заявления властей Краснодарского края спрос на Красную Поляну и прибрежный кластер еще больше увеличится, — отметили в компании. — И если на пиковые даты большинство традиционно восстребованных объектов уже заняты, то после распространения информации о том, что локдауна не будет, вырастут продажи и на не самые популярные даты заездов".

https://realty.ria.ru/20201026/sochi-1581567193.html

https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html

красная поляна

сочи

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых на море, туризм, отели, красная поляна, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, сочи, краснодарский край, отдых