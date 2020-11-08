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Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
Пёс Джо Байдена по кличке Мейджор станет первой собакой американского лидера, которую взяли из питомника для бездомных животных, сообщает портал Buzzfeed News. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T23:26
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джо байден
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пёс Джо Байдена по кличке Мейджор станет первой собакой американского лидера, которую взяли из питомника для бездомных животных, сообщает портал Buzzfeed News.В начале ноября Байден в своем Twitter призвал "вернуть собак обратно в Белый дом".После инаугурации вместе с четой Байденов в Белый Дом переместятся две немецких овчарки: Чемп, который приобретен у заводчика, и Мейджор, которого пара взяла в 2018 году в приюте Делавэра Delaware Humane Association.В результате, указывает издание, восстановится "давняя традиция". Дело в том, что у нынешнего американского лидера Дональда Трампа нет собаки. Он первый президент США без собаки примерно за 120 лет, у всех лидеров Соединенных Штатов в XX веке были собаки.Издание отмечает, что такая традиция сложилась после смерти президента Уильяма Мак-Кинли, который был у власти с 1897 по 1901 год. При этом у Мак-Кинли были другие, "более интересные" животные: петухи, два котенка и попугай "Вашингтон Пост" - имя, которое он получил по названию одной из крупнейших американских газет.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме

23:26 08.11.2020 (обновлено: 23:57 08.11.2020)
 
© AP Photo / John MinchilloЛюди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / John Minchillo
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пёс Джо Байдена по кличке Мейджор станет первой собакой американского лидера, которую взяли из питомника для бездомных животных, сообщает портал Buzzfeed News.
В начале ноября Байден в своем Twitter призвал "вернуть собак обратно в Белый дом".
После инаугурации вместе с четой Байденов в Белый Дом переместятся две немецких овчарки: Чемп, который приобретен у заводчика, и Мейджор, которого пара взяла в 2018 году в приюте Делавэра Delaware Humane Association.
В результате, указывает издание, восстановится "давняя традиция". Дело в том, что у нынешнего американского лидера Дональда Трампа нет собаки. Он первый президент США без собаки примерно за 120 лет, у всех лидеров Соединенных Штатов в XX веке были собаки.
Издание отмечает, что такая традиция сложилась после смерти президента Уильяма Мак-Кинли, который был у власти с 1897 по 1901 год. При этом у Мак-Кинли были другие, "более интересные" животные: петухи, два котенка и попугай "Вашингтон Пост" - имя, которое он получил по названию одной из крупнейших американских газет.
 
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