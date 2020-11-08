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Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме

Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме

Пёс Джо Байдена по кличке Мейджор станет первой собакой американского лидера, которую взяли из питомника для бездомных животных, сообщает портал Buzzfeed News. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T23:26

2020-11-08T23:26

2020-11-08T23:57

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пёс Джо Байдена по кличке Мейджор станет первой собакой американского лидера, которую взяли из питомника для бездомных животных, сообщает портал Buzzfeed News.В начале ноября Байден в своем Twitter призвал "вернуть собак обратно в Белый дом".После инаугурации вместе с четой Байденов в Белый Дом переместятся две немецких овчарки: Чемп, который приобретен у заводчика, и Мейджор, которого пара взяла в 2018 году в приюте Делавэра Delaware Humane Association.В результате, указывает издание, восстановится "давняя традиция". Дело в том, что у нынешнего американского лидера Дональда Трампа нет собаки. Он первый президент США без собаки примерно за 120 лет, у всех лидеров Соединенных Штатов в XX веке были собаки.Издание отмечает, что такая традиция сложилась после смерти президента Уильяма Мак-Кинли, который был у власти с 1897 по 1901 год. При этом у Мак-Кинли были другие, "более интересные" животные: петухи, два котенка и попугай "Вашингтон Пост" - имя, которое он получил по названию одной из крупнейших американских газет.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире