Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:26 08.11.2020 (обновлено: 23:57 08.11.2020)
© AP Photo / John MinchilloЛюди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пёс Джо Байдена по кличке Мейджор станет первой собакой американского лидера, которую взяли из питомника для бездомных животных, сообщает портал Buzzfeed News.
В начале ноября Байден в своем Twitter призвал "вернуть собак обратно в Белый дом".
После инаугурации вместе с четой Байденов в Белый Дом переместятся две немецких овчарки: Чемп, который приобретен у заводчика, и Мейджор, которого пара взяла в 2018 году в приюте Делавэра Delaware Humane Association.
В результате, указывает издание, восстановится "давняя традиция". Дело в том, что у нынешнего американского лидера Дональда Трампа нет собаки. Он первый президент США без собаки примерно за 120 лет, у всех лидеров Соединенных Штатов в XX веке были собаки.
One more first in the 2020 presidential election: the White House is going to have its first-ever shelter dog, Major 🐕https://t.co/ir0mGxLeRS— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) November 8, 2020
Издание отмечает, что такая традиция сложилась после смерти президента Уильяма Мак-Кинли, который был у власти с 1897 по 1901 год. При этом у Мак-Кинли были другие, "более интересные" животные: петухи, два котенка и попугай "Вашингтон Пост" - имя, которое он получил по названию одной из крупнейших американских газет.