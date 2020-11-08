https://ria.ru/20201108/siriya-1583669201.html

СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии

СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии

Четверо американских военных погибли, когда их автомобиль подорвался на взрывном устройстве на северо-востоке Сирии, сообщает госагентство САНА. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T23:42

2020-11-08T23:42

2020-11-08T23:42

война в сирии

исламское государство

дейр-эз-зор (мухафаза)

ирак

сирия

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Четверо американских военных погибли, когда их автомобиль подорвался на взрывном устройстве на северо-востоке Сирии, сообщает госагентство САНА.По данным агентства, взрыв произошел в воскресенье на дороге между городами Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке в окрестностях населенного пункта Маркада. В числе погибших - переводчик, отмечает агентство.Место взрыва было оцеплено.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201108/vybory-1583569624.html

дейр-эз-зор (мухафаза)

ирак

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, дейр-эз-зор (мухафаза), ирак, сирия, в мире