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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201108/siriya-1583669201.html
СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
Четверо американских военных погибли, когда их автомобиль подорвался на взрывном устройстве на северо-востоке Сирии, сообщает госагентство САНА. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T23:42
2020-11-08T23:42
война в сирии
исламское государство
дейр-эз-зор (мухафаза)
ирак
сирия
в мире
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Четверо американских военных погибли, когда их автомобиль подорвался на взрывном устройстве на северо-востоке Сирии, сообщает госагентство САНА.По данным агентства, взрыв произошел в воскресенье на дороге между городами Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке в окрестностях населенного пункта Маркада. В числе погибших - переводчик, отмечает агентство.Место взрыва было оцеплено.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России
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дейр-эз-зор (мухафаза)
ирак
сирия
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исламское государство, дейр-эз-зор (мухафаза), ирак, сирия, в мире

СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии

23:42 08.11.2020
 
© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Четверо американских военных погибли, когда их автомобиль подорвался на взрывном устройстве на северо-востоке Сирии, сообщает госагентство САНА.
По данным агентства, взрыв произошел в воскресенье на дороге между городами Дейр-эз-Зор и Эль-Хасеке в окрестностях населенного пункта Маркада. В числе погибших - переводчик, отмечает агентство.
Место взрыва было оцеплено.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииИсламское государствоДейр-эз-Зор (мухафаза)ИракСирияВ мире
 
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