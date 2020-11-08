https://ria.ru/20201108/samolet-1583609442.html

МАК создал комиссию после гибели ведущего НТВ в Подмосковье

МАК создал комиссию после гибели ведущего НТВ в Подмосковье

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к расследованию крушения самолета в районе подмосковных Люберец, где погибли два человека,... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T13:11

2020-11-08T13:11

2020-11-08T14:38

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

нтв (телеканал)

межгосударственный авиационный комитет

люберцы

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583540145_0:203:1080:811_1400x0_80_0_0_24a6cfe40dde6732010dd71c99df1686.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к расследованию крушения самолета в районе подмосковных Люберец, где погибли два человека, сообщается на сайте МАК.Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены в результате крушения самолета в Московской области."Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/proisshestviya-1583543682.html

люберцы

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение легкомоторного самолета в подмосковье, нтв (телеканал), межгосударственный авиационный комитет, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия