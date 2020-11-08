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МАК создал комиссию после гибели ведущего НТВ в Подмосковье
МАК создал комиссию после гибели ведущего НТВ в Подмосковье
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к расследованию крушения самолета в районе подмосковных Люберец, где погибли два человека,... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:11
2020-11-08T14:38
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
нтв (телеканал)
межгосударственный авиационный комитет
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к расследованию крушения самолета в районе подмосковных Люберец, где погибли два человека, сообщается на сайте МАК.Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены в результате крушения самолета в Московской области."Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.
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крушение легкомоторного самолета в подмосковье, нтв (телеканал), межгосударственный авиационный комитет, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

МАК создал комиссию после гибели ведущего НТВ в Подмосковье

13:11 08.11.2020 (обновлено: 14:38 08.11.2020)
 
© Фото : Instagram @koltovoyАлександр Колтовой
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : Instagram @koltovoy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к расследованию крушения самолета в районе подмосковных Люберец, где погибли два человека, сообщается на сайте МАК.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены в результате крушения самолета в Московской области.
На месте аварийной посадки легкомоторного самолета в городском округе Люберцы - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 18:59
В Сети показали момент крушения самолета с ведущим НТВ в Подмосковье
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.
 
Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеНТВ (телеканал)Межгосударственный авиационный комитетЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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