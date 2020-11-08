https://ria.ru/20201108/samolet-1583609442.html
МАК создал комиссию после гибели ведущего НТВ в Подмосковье
МАК создал комиссию после гибели ведущего НТВ в Подмосковье
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к расследованию крушения самолета в районе подмосковных Люберец, где погибли два человека,... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:11
2020-11-08T13:11
2020-11-08T14:38
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
нтв (телеканал)
межгосударственный авиационный комитет
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583540145_0:203:1080:811_1400x0_80_0_0_24a6cfe40dde6732010dd71c99df1686.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступила к расследованию крушения самолета в районе подмосковных Люберец, где погибли два человека, сообщается на сайте МАК.Ранее представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены в результате крушения самолета в Московской области."Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/proisshestviya-1583543682.html
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583540145_0:66:1081:876_1400x0_80_0_0_a54f80f31bb10454010cd85d00f624d2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение легкомоторного самолета в подмосковье, нтв (телеканал), межгосударственный авиационный комитет, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия