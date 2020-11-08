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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html
Президент Ирана считает, что у США появился шанс исправить ошибки
Президент Ирана считает, что у США появился шанс исправить ошибки
Президент Ирана Хасан Роухани после слов демократа Джо Байдена о победе на американских президентских выборах заявил, что у США появился шанс исправить ошибки... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T12:45
2020-11-08T12:52
выборы президента сша — 2020
хасан роухани
дональд трамп
джо байден
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани после слов демократа Джо Байдена о победе на американских президентских выборах заявил, что у США появился шанс исправить ошибки прошлого."Теперь у будущего правительства США появилась возможность исправить прошлые ошибки, вернуться к уважению международных правил, к международным обязательствам", - сказал Роухани, как следует из заявления, опубликованного его пресс-службой.Кроме того, Роухани указал, что "ошибочная политика" Дональда Трампа не только вызвала порицание со стороны всего мира, против нее выступили и американские граждане.Без упоминания ядерной сделки он также подчеркнул, что Тегеран всегда придерживается своим обязательствам при "ответственном соблюдении своих обязательств другими сторонами", а "конструктивное взаимодействие" с миром является стратегией Ирана.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201108/bayden-1583600373.html
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хасан роухани, дональд трамп, джо байден, иран, сша, в мире

Президент Ирана считает, что у США появился шанс исправить ошибки

12:45 08.11.2020 (обновлено: 12:52 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани после слов демократа Джо Байдена о победе на американских президентских выборах заявил, что у США появился шанс исправить ошибки прошлого.
"Теперь у будущего правительства США появилась возможность исправить прошлые ошибки, вернуться к уважению международных правил, к международным обязательствам", - сказал Роухани, как следует из заявления, опубликованного его пресс-службой.
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Кроме того, Роухани указал, что "ошибочная политика" Дональда Трампа не только вызвала порицание со стороны всего мира, против нее выступили и американские граждане.
Без упоминания ядерной сделки он также подчеркнул, что Тегеран всегда придерживается своим обязательствам при "ответственном соблюдении своих обязательств другими сторонами", а "конструктивное взаимодействие" с миром является стратегией Ирана.
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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Выборы президента США — 2020Хасан РоуханиДональд ТрампДжо БайденИранСШАВ мире
 
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