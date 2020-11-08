https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html

Президент Ирана считает, что у США появился шанс исправить ошибки

Президент Ирана считает, что у США появился шанс исправить ошибки

Президент Ирана Хасан Роухани после слов демократа Джо Байдена о победе на американских президентских выборах заявил, что у США появился шанс исправить ошибки... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T12:45

2020-11-08T12:45

2020-11-08T12:52

выборы президента сша — 2020

хасан роухани

дональд трамп

джо байден

иран

сша

в мире

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ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани после слов демократа Джо Байдена о победе на американских президентских выборах заявил, что у США появился шанс исправить ошибки прошлого."Теперь у будущего правительства США появилась возможность исправить прошлые ошибки, вернуться к уважению международных правил, к международным обязательствам", - сказал Роухани, как следует из заявления, опубликованного его пресс-службой.Кроме того, Роухани указал, что "ошибочная политика" Дональда Трампа не только вызвала порицание со стороны всего мира, против нее выступили и американские граждане.Без упоминания ядерной сделки он также подчеркнул, что Тегеран всегда придерживается своим обязательствам при "ответственном соблюдении своих обязательств другими сторонами", а "конструктивное взаимодействие" с миром является стратегией Ирана.Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201108/bayden-1583600373.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583587376.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хасан роухани, дональд трамп, джо байден, иран, сша, в мире