Президент Ирана считает, что у США появился шанс исправить ошибки
12:45 08.11.2020 (обновлено: 12:52 08.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
ТЕГЕРАН, 8 ноя – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани после слов демократа Джо Байдена о победе на американских президентских выборах заявил, что у США появился шанс исправить ошибки прошлого.
"Теперь у будущего правительства США появилась возможность исправить прошлые ошибки, вернуться к уважению международных правил, к международным обязательствам", - сказал Роухани, как следует из заявления, опубликованного его пресс-службой.
Кроме того, Роухани указал, что "ошибочная политика" Дональда Трампа не только вызвала порицание со стороны всего мира, против нее выступили и американские граждане.
Без упоминания ядерной сделки он также подчеркнул, что Тегеран всегда придерживается своим обязательствам при "ответственном соблюдении своих обязательств другими сторонами", а "конструктивное взаимодействие" с миром является стратегией Ирана.
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.