https://ria.ru/20201108/rosatom-1583649150.html

"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии

"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии

"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии, если Минск примет такое решение, при этом компания оптимизирует стоимость и сократит сроки... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T19:54

2020-11-08T19:54

2020-11-08T20:30

белорусская аэс

александр лукашенко

алексей лихачев

гродненская область

атомстройэкспорт

ядерные технологии

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

минск

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. "Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии, если Минск примет такое решение, при этом компания оптимизирует стоимость и сократит сроки реализации проекта, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нужно построить вторую АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа."В этом смысле (при решении властей Белоруссии строить вторую АЭС – ред.) мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать, понимаем, что еще больше возрастет уровень локализации. У нас и так больше 50% общестроительных работ сделали белорусские специалисты, это вообще уникальная ситуация во всем мире… В случае, если мы пойдем дальше строить здесь, то, конечно же, … еще большее количество компетенций будет реализовано белорусскими специалистами. Мы явно сократим сроки, мы явно оптимизируем стоимость", - заявил Лихачев в эфире телеканала СТВ.При этом на уточняющий вопрос журналиста, готов ли "Росатом" в случае строительства еще одной АЭС в республике предоставить Минску скидку, Лихачев ответил: "Поговорим на эту тему".Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). В субботу в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска первой Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.

https://ria.ru/20201107/belaes-1583510139.html

https://ria.ru/20201107/belaes-1583526486.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, александр лукашенко, алексей лихачев, гродненская область, атомстройэкспорт, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", минск, белоруссия, в мире