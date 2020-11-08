"Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии
19:54 08.11.2020 (обновлено: 20:30 08.11.2020)
© AP Photo / Sergei GritsБелорусская АЭС
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. "Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии, если Минск примет такое решение, при этом компания оптимизирует стоимость и сократит сроки реализации проекта, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике нужно построить вторую АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.
"В этом смысле (при решении властей Белоруссии строить вторую АЭС – ред.) мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать, понимаем, что еще больше возрастет уровень локализации. У нас и так больше 50% общестроительных работ сделали белорусские специалисты, это вообще уникальная ситуация во всем мире… В случае, если мы пойдем дальше строить здесь, то, конечно же, … еще большее количество компетенций будет реализовано белорусскими специалистами. Мы явно сократим сроки, мы явно оптимизируем стоимость", - заявил Лихачев в эфире телеканала СТВ.
При этом на уточняющий вопрос журналиста, готов ли "Росатом" в случае строительства еще одной АЭС в республике предоставить Минску скидку, Лихачев ответил: "Поговорим на эту тему".
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). В субботу в Островце Гродненской области Белоруссии состоялась официальная церемония запуска первой Белорусской АЭС. Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.
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