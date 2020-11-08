https://ria.ru/20201108/rebenok-1583604429.html

Раненного в Подмосковье ребенка направили в московскую больницу

Раненного в Подмосковье ребенка направили в московскую больницу

Ребёнка, найденного на месте убийства двух женщин в подмосковном Солнечногорске, в тяжелом состоянии направили в московскую больницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T12:11

2020-11-08T12:11

2020-11-08T13:33

московская область (подмосковье)

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Ребёнка, найденного на месте убийства двух женщин в подмосковном Солнечногорске, в тяжелом состоянии направили в московскую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.Ранее в следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве."Реанимация третьей горбольницы имени Кончаловского, город Зеленоград. В 09.30 мск, по их информации, состояние девочки тяжелое", - сказал собеседник агентства.Как информирует прокуратура Московской области, к убийству двух женщин и ранению ребёнка в Солнечногорске может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20201108/ubiystvo-1583586652.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места убийства двух женщин в Московской области В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин. 2020-11-08T12:11 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия