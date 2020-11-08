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Раненного в Подмосковье ребенка направили в московскую больницу
Раненного в Подмосковье ребенка направили в московскую больницу
Ребёнка, найденного на месте убийства двух женщин в подмосковном Солнечногорске, в тяжелом состоянии направили в московскую больницу, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T12:11
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московская область (подмосковье)
солнечногорск
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Ребёнка, найденного на месте убийства двух женщин в подмосковном Солнечногорске, в тяжелом состоянии направили в московскую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.Ранее в следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве."Реанимация третьей горбольницы имени Кончаловского, город Зеленоград. В 09.30 мск, по их информации, состояние девочки тяжелое", - сказал собеседник агентства.Как информирует прокуратура Московской области, к убийству двух женщин и ранению ребёнка в Солнечногорске может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20201108/ubiystvo-1583586652.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с места убийства двух женщин в Московской области
В Московской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух женщин.
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московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия

Раненного в Подмосковье ребенка направили в московскую больницу

12:11 08.11.2020 (обновлено: 13:33 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Ребёнка, найденного на месте убийства двух женщин в подмосковном Солнечногорске, в тяжелом состоянии направили в московскую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
Ранее в следственном комитете заявили, что 7 ноября в Солнечногорском городском округе нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу. Также в доме была найдена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений. Ребенка госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"Реанимация третьей горбольницы имени Кончаловского, город Зеленоград. В 09.30 мск, по их информации, состояние девочки тяжелое", - сказал собеседник агентства.
Как информирует прокуратура Московской области, к убийству двух женщин и ранению ребёнка в Солнечногорске может быть причастен работавший в доме уроженец одной из стран ближнего зарубежья.
Кадры с места убийства двух женщин в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
Вчера, 09:02
В Солнечногорске убили двух женщин и тяжело ранили шестилетнего ребенка
 
Московская область (Подмосковье)СолнечногорскПроисшествия
 
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