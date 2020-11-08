https://ria.ru/20201108/razvedka-1583531947.html

С кинжалом, но без плаща. Запад хочет рассекретить разведку

С кинжалом, но без плаща. Запад хочет рассекретить разведку

Джеймс Бонд умер. Вообще-то это произошло с лучшим из экранных Бондов, с Шоном Коннери. Однако теперь и профессию его самого известного персонажа хотят не то... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T08:00

2020-11-08T08:00

2020-11-08T08:00

пол накасоне

агентство национальной безопасности сша

министерство обороны сша

стэнфордский университет

джулиан ассанж

стэнфорд

сша

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мнение - авторы

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Джеймс Бонд умер. Вообще-то это произошло с лучшим из экранных Бондов, с Шоном Коннери. Однако теперь и профессию его самого известного персонажа хотят не то чтобы отменить, а, скорее, изменить до неузнаваемости. Секретный агент, работающий на свою страну и свое правительство, должен стать не сильно секретным и работать на что-то другое, более важное, чем какие-то там государства и их правители: есть такая идея. Это, конечно, пока всего лишь частное мнение женщины по имени Эми Зегарт из Стэнфордского университета, что в Калифорнии. Стэнфорд — то самое место, где очень хорошо размножаются бактерии глобализма с его идеями о том, что не должно быть ни наций, ни государств и вообще все в мире должно быть по-другому. Но, во-первых, Эми обращает наше внимание на реально происходящие в США процессы с разведкой и вокруг разведки. А во-вторых, ранее уже звучали вдохновенные инициативы насчет того, что дипломатия уже не нужна, но никто всерьез не заикался, что и разведка устарела. Это попросту никому не приходило в голову — по крайней мере, до такой степени, чтобы делать журнальные статьи. Что касается реальных фактов, то Эми отметила сенсацию: главы весьма секретных ведомств — например, генерал Пол Накасоне, занятый поиском киберврагов сразу в Пентагоне и в АНБ, — впервые показали лица публике. А ведь раньше не каждому полагалось даже знать об их существовании. А сейчас "киберугрозы настолько трансформируют наш мир, что разведагентствам приходится быстро к этому адаптироваться". В целом понятно, о чем речь: фактически о заговоре спецслужб против Дональда Трампа, заговоре, который возник еще в 2016 году. Накасоне и другие не зря пугают людей через голову властей киберугрозами. Не просто американская, а англо-американская команда, в которой кадровые шпионы перемешались с частными операторами, запустила фальшивку насчет "российского вмешательства в президентские выборы".Сначала команда эта работала на остававшуюся у власти администрацию Обамы, потом тихо вредила победившим республиканцам. Об этой истории — с именами и фактами — написаны уже целые тома, и вывод ясен: сформировалось некое разведсообщество, не сильно подчиняющееся официальным властям и проводящее свою линию даже вопреки таковым. Другое дело, что люди Трампа откровенно не доверяли этой публике и ее данным, что нетрудно понять после того, на чем этих шпионов поймали в собственной стране. Вот теперь Эми Зегарт из Стэнфорда нам и объясняет: разведка как автономное нечто — так и должно быть, потому что угрозы изменились, мир стал другим. И проводит главную свою мысль. Разведка должна работать не только и не столько на свое государство. Ее продукт — информация — куда нужнее, например, главам хайтековых компаний, типа хорошо известных всем Google, Microsoft и прочих, а это не только не государственные, а даже не обязательно американские игроки, но нечто, стоящее выше всего этого. Более того, работающая на корпорации разведка должна одновременно уметь напрямую обращаться к народу (или народам) и для этого отказываться от устаревшего плаща секретности, военной дисциплины (особенно от немногословности) и прочих пустяков. То есть шпионы должны учиться быть еще и пропагандистами. Ничего принципиально нового в этой идее нет, как и в желании переделать в корне дипломатию. Вспомним наш 1917 год, когда дипломатия, как предполагалось, должна была стать открытой, никаких конфиденциальных переговоров и секретных протоколов за спиной народов больше не должно было быть. Но новое государство тогда очень быстро поняло, что не продержится долго без уже своей, пусть новой профессиональной дипломатии и, конечно, разведки. Еще, позже, был Джулиан Ассанж, которому казалось очень важным рассекретить тайны дипломатии США. Да, любая юная революция ненавидит существующее государство и связанные с ним профессионализм, заслуги, опыт и ответственность. Но очень быстро понимает бессмысленность этой ненависти, когда оказывается на том же месте.Но то, что предлагается взамен сейчас, это никак не бред очередного левого разрушителя. Тут есть система, и во многом речь о легализации давно идущего ползучего переустройства не одного даже государства, а целой группы таковых. Что означает предлагаемая Эми Зегарт "фундаментальная реформа", в ходе которой "разведчики должны сами решить, кто в этом мире действительно принимает решения"? Означает она, что они, по сути, должны выступить в роли независимого сообщества, определяющего, кому нужна его специфическая информация, добываемая специфическими методами. А из этого следует, что правительства не имеют больше значения. Шпионское сообщество само собой управляет и объясняет властям (если считает это необходимым), где есть угрозы и что надо делать. Так же автономны громадные наднациональные лобби, которых шпионы, получается, и должны обслуживать, — медицинское, нефтяное, информационное, военно-промышленное.Понятно, что следует забыть про такой пустяк, как избираемость власти. Выборы можно сохранить как ритуал, смысл которого давно уплыл в века, а по существу должно быть так, как оно и происходило последние годы: президент пишет твиты, которые подвергают цензуре хайтековые компании, а реальная власть принадлежит вот этим самым саморегулирующимся сообществам. Они объясняют декоративным правительствам, что тем делать.Но избираемость власти — разумная вещь, потому что она означает контроль. Не идеальный, но все-таки контроль множества людей даже не над властью, а через власть над разными энтузиастами своего дела. Чем плох глобализм? Не тем, что все перечисленные и еще многие прочие лобби глобальны, а тем, что они вдобавок никем не контролируются, замкнувшись в специфичности своих сфер деятельности. Государство, в том числе через дисциплинированно подчиняющихся ему рыцарей плаща и кинжала, должно как-то отслеживать эти ситуации и знать, как все обстоит на самом деле, но глобализм, как видим, в государствах, а также народах и нациях, не нуждается и уже открыто о том заявляет.

https://ria.ru/20201008/razvedka-1578626099.html

https://ria.ru/20201104/zapad-1583019142.html

https://ria.ru/20201026/ssha-1581464659.html

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

стэнфорд

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