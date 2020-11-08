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В Тбилиси против протестующих применили слезоточивый газ
В Тбилиси против протестующих применили слезоточивый газ
Перед зданием ЦИК Грузии мобилизовали дополнительные бригады спецназа, водометы, пустили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T21:32
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мвд грузии
цик грузии
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Перед зданием ЦИК Грузии мобилизовали дополнительные бригады спецназа, водометы, пустили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.В Тбилиси перед зданием парламента прошла многотысячная акция протеста. Затем оппозиционеры подошли к зданию ЦИК. Как передает корреспондент РИА Новости, на место прибыл спецназ, правоохранители распылили слезоточивый газ.МВД Грузии сообщает, что применило водометы для разгона протестующих, так как они силой пытались ворваться в здание центральной избирательной комиссии и не подчинялись законным требованиям.Оппозиционеры требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших. Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.
тбилиси
грузия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Грузии мобилизованы дополнительные бригады спецназа
Перед зданием ЦИК Грузии мобилизовали дополнительные бригады спецназа, водометы, пустили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
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Кадры многотысячной акции протестов в Тбилиси
В Тбилиси прошла многотысячная акция оппозиции. Протестующие требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключённых.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мвд грузии, видео, цик грузии, тбилиси, грузия, в мире
В Тбилиси против протестующих применили слезоточивый газ
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Перед зданием ЦИК Грузии мобилизовали дополнительные бригады спецназа, водометы, пустили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2020-11-08T21:32
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PT0M26S

В Тбилиси против протестующих применили слезоточивый газ

21:32 08.11.2020 (обновлено: 22:14 08.11.2020)
 
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Перед зданием ЦИК Грузии мобилизовали дополнительные бригады спецназа, водометы, пустили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
В Тбилиси перед зданием парламента прошла многотысячная акция протеста. Затем оппозиционеры подошли к зданию ЦИК. Как передает корреспондент РИА Новости, на место прибыл спецназ, правоохранители распылили слезоточивый газ.
МВД Грузии сообщает, что применило водометы для разгона протестующих, так как они силой пытались ворваться в здание центральной избирательной комиссии и не подчинялись законным требованиям.
Оппозиционеры требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших. Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.
 
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