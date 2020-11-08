https://ria.ru/20201108/protesty-1583657033.html
Несколько человек пострадали при разгоне акции протеста у ЦИК Грузии
Несколько человек пострадали при разгоне акции протеста у ЦИК Грузии
Несколько человек пострадали около здания ЦИК Грузии, где правоохранители водомётом разогнали митингующих оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T21:06
2020-11-08T21:06
2020-11-08T21:23
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Несколько человек пострадали около здания ЦИК Грузии, где правоохранители водомётом разогнали митингующих оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости.Основная часть митингующих, движущихся пешком из центра Тбилиси, пока не подошла к зданию Центральной избирательной комиссии, которое расположено на окраине столицы.На месте прибыли бригады скорой помощи. В основном участники акции получили небольшие повреждения в области лица и тела.Очевидцы рассказали РИА Новости, что правоохранители использовали водометы после того, как митингующие попытались переступить установленные у входа баррикады.
тбилиси
грузия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры многотысячной акции протестов в Тбилиси
В Тбилиси прошла многотысячная акция оппозиции. Протестующие требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключённых.
2020-11-08T21:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, тбилиси, грузия, в мире
Несколько человек пострадали при разгоне акции протеста у ЦИК Грузии
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Несколько человек пострадали около здания ЦИК Грузии, где правоохранители водомётом разогнали митингующих оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости.
2020-11-08T21:06
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