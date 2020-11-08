Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201108/protesty-1583657033.html
Несколько человек пострадали при разгоне акции протеста у ЦИК Грузии
Несколько человек пострадали при разгоне акции протеста у ЦИК Грузии
Несколько человек пострадали около здания ЦИК Грузии, где правоохранители водомётом разогнали митингующих оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T21:06
2020-11-08T21:23
тбилиси
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580824159_388:323:2843:1704_1400x0_80_0_0_296de49caaa9bacf0034a437198f7962.jpg
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Несколько человек пострадали около здания ЦИК Грузии, где правоохранители водомётом разогнали митингующих оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости.Основная часть митингующих, движущихся пешком из центра Тбилиси, пока не подошла к зданию Центральной избирательной комиссии, которое расположено на окраине столицы.На месте прибыли бригады скорой помощи. В основном участники акции получили небольшие повреждения в области лица и тела.Очевидцы рассказали РИА Новости, что правоохранители использовали водометы после того, как митингующие попытались переступить установленные у входа баррикады.
тбилиси
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры многотысячной акции протестов в Тбилиси
В Тбилиси прошла многотысячная акция оппозиции. Протестующие требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключённых.
2020-11-08T21:06
true
PT1M06S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580824159_372:276:2625:1966_1400x0_80_0_0_cd2c1a02590b3dbcb9c34295901db9f4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, тбилиси, грузия, в мире
Несколько человек пострадали при разгоне акции протеста у ЦИК Грузии
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Несколько человек пострадали около здания ЦИК Грузии, где правоохранители водомётом разогнали митингующих оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости.
2020-11-08T21:06
true
PT1M06S

Несколько человек пострадали при разгоне акции протеста у ЦИК Грузии

21:06 08.11.2020 (обновлено: 21:23 08.11.2020)
 
© SputnikГрузинская полиция
Грузинская полиция - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Несколько человек пострадали около здания ЦИК Грузии, где правоохранители водомётом разогнали митингующих оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости.
Основная часть митингующих, движущихся пешком из центра Тбилиси, пока не подошла к зданию Центральной избирательной комиссии, которое расположено на окраине столицы.
На месте прибыли бригады скорой помощи. В основном участники акции получили небольшие повреждения в области лица и тела.
Очевидцы рассказали РИА Новости, что правоохранители использовали водометы после того, как митингующие попытались переступить установленные у входа баррикады.
 
ТбилисиГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Грузинская полиция снова разгоняет акцию протеста около ЦИК водометом
00:14В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
00:08Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
23:56Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
23:42СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
23:41Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
23:36Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
23:26Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:19В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
23:16Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
23:11Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
23:05Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
23:03В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
22:57Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
22:37Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
22:33Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
22:31В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:09ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
22:07Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
21:58Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК
Лента новостейМолния