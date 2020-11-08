https://ria.ru/20201108/protesty-1583657033.html

Несколько человек пострадали при разгоне акции протеста у ЦИК Грузии

Несколько человек пострадали при разгоне акции протеста у ЦИК Грузии

Несколько человек пострадали около здания ЦИК Грузии, где правоохранители водомётом разогнали митингующих оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T21:06

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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Несколько человек пострадали около здания ЦИК Грузии, где правоохранители водомётом разогнали митингующих оппозиционеров, передает корреспондент РИА Новости.Основная часть митингующих, движущихся пешком из центра Тбилиси, пока не подошла к зданию Центральной избирательной комиссии, которое расположено на окраине столицы.На месте прибыли бригады скорой помощи. В основном участники акции получили небольшие повреждения в области лица и тела.Очевидцы рассказали РИА Новости, что правоохранители использовали водометы после того, как митингующие попытались переступить установленные у входа баррикады.

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Кадры многотысячной акции протестов в Тбилиси В Тбилиси прошла многотысячная акция оппозиции. Протестующие требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключённых. 2020-11-08T21:06 true PT1M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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