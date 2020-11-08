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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201108/pravila-1583590186.html
Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому
Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому
Пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний. Об этом сообщает "Парламентская... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:36
2020-11-08T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на приказ Минздрава.Изменения вступили в силу 8 ноября. Раньше больного, если его состояние не требовало экстренной госпитализации, оставляли дома без учета бытовых условий.Отмечается, что инфицированных могут перевести со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста.По новым правилам врачи также обязаны информировать лечащихся на дому о необходимости вызывать медиков при ухудшении самочувствия.Если человек живет не один, то врач должен будет рассказать остальным квартирантам о необходимости проживания в другом помещении. Кроме того, всем жильцам будут выдаваться методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583575970.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому

09:36 08.11.2020 (обновлено: 12:38 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Николай ХижнякВрач во время осмотра пациента
Врач во время осмотра пациента - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на приказ Минздрава.
Изменения вступили в силу 8 ноября. Раньше больного, если его состояние не требовало экстренной госпитализации, оставляли дома без учета бытовых условий.
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По новым правилам врачи также обязаны информировать лечащихся на дому о необходимости вызывать медиков при ухудшении самочувствия.
Если человек живет не один, то врач должен будет рассказать остальным квартирантам о необходимости проживания в другом помещении. Кроме того, всем жильцам будут выдаваться методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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