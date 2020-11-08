https://ria.ru/20201108/pravila-1583590186.html
Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому
Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому
Пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний. Об этом сообщает "Парламентская... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:36
2020-11-08T09:36
2020-11-08T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155104/52/1551045212_0:89:1500:933_1400x0_80_0_0_8a72d57e6fc41aa71861219d0e7c81d4.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на приказ Минздрава.Изменения вступили в силу 8 ноября. Раньше больного, если его состояние не требовало экстренной госпитализации, оставляли дома без учета бытовых условий.Отмечается, что инфицированных могут перевести со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста.По новым правилам врачи также обязаны информировать лечащихся на дому о необходимости вызывать медиков при ухудшении самочувствия.Если человек живет не один, то врач должен будет рассказать остальным квартирантам о необходимости проживания в другом помещении. Кроме того, всем жильцам будут выдаваться методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583575970.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155104/52/1551045212_70:0:1430:1020_1400x0_80_0_0_041e03050f14a524021e8e4d09cd9282.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество