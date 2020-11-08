https://ria.ru/20201108/pravila-1583590186.html

Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому

Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому

Пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний. Об этом сообщает "Парламентская... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:36

2020-11-08T09:36

2020-11-08T12:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на приказ Минздрава.Изменения вступили в силу 8 ноября. Раньше больного, если его состояние не требовало экстренной госпитализации, оставляли дома без учета бытовых условий.Отмечается, что инфицированных могут перевести со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста.По новым правилам врачи также обязаны информировать лечащихся на дому о необходимости вызывать медиков при ухудшении самочувствия.Если человек живет не один, то врач должен будет рассказать остальным квартирантам о необходимости проживания в другом помещении. Кроме того, всем жильцам будут выдаваться методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583575970.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество