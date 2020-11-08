Лидер правящей партии Южной Кореи поздравил Байдена с избранием
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлава правящей Объединенной демократической партии в Южной Корее Ли Нак Ён
СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Глава правящей Объединенной демократической партии в Южной Корее Ли Нак Ён поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Я поздравляю кандидата Джо Байдена с избранием президентом США. Я также поздравляю и вице-президента Камалу Харрис. Я верю, что граждане США продемонстрировали доверие и поддержку богатому опыту и умениям в руководстве государством, а также убеждениям избранного президентом Байдена о демократическом лидерстве, объединении и толерантности", - написал Ли Нак Ён в Facebook.
Он добавил, что не сомневается, что Байден сможет сделать Америку еще лучше, и согласился с мнением Байдена, о том, что сотрудничество с другими странами, "разделяющими ценности США", удвоит силу страны.
"Я верю, что во время президентства Байдена альянс США-Южная Корея станет еще тверже. На основе этого альянса США и РК будут продолжать тесное сотрудничество ради мира и процветания Северо-Восточной Азии и всего мира. В особенности я надеюсь, что мирный процесс будет запущен снова, и две страны будут непрестанно работать для достижения устойчивого мира на Корейском полуострове", - заявил Ли Нак Ён.
Ли Нак Ён ранее сообщил, что оперативная группа его партии собирается посетить США 16 ноября, так как важно в течение ближайших 100 дней установить отношения с новым правительством.