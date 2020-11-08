https://ria.ru/20201108/pozdravleniya-1583576863.html

Лидер правящей партии Южной Кореи поздравил Байдена с избранием

Лидер правящей партии Южной Кореи поздравил Байдена с избранием

Глава правящей Объединенной демократической партии в Южной Корее Ли Нак Ён поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T04:23

2020-11-08T04:23

2020-11-08T04:23

выборы президента сша — 2020

ли нак ён

дональд трамп

джо байден

южная корея

сеул

сша

в мире

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СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Глава правящей Объединенной демократической партии в Южной Корее Ли Нак Ён поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Он добавил, что не сомневается, что Байден сможет сделать Америку еще лучше, и согласился с мнением Байдена, о том, что сотрудничество с другими странами, "разделяющими ценности США", удвоит силу страны."Я верю, что во время президентства Байдена альянс США-Южная Корея станет еще тверже. На основе этого альянса США и РК будут продолжать тесное сотрудничество ради мира и процветания Северо-Восточной Азии и всего мира. В особенности я надеюсь, что мирный процесс будет запущен снова, и две страны будут непрестанно работать для достижения устойчивого мира на Корейском полуострове", - заявил Ли Нак Ён.Ли Нак Ён ранее сообщил, что оперативная группа его партии собирается посетить США 16 ноября, так как важно в течение ближайших 100 дней установить отношения с новым правительством.

https://ria.ru/20201107/pozdravleniya-1583562202.html

южная корея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ли нак ён, дональд трамп, джо байден, южная корея, сеул, сша, в мире