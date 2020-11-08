Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/pozdravleniya-1583576556.html
Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах
Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах в США. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T04:12
2020-11-08T04:27
ли нак ён
дональд трамп
сеул
выборы президента сша — 2020
камала харрис
джо байден
южная корея
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574347495_0:422:2766:1978_1400x0_80_0_0_af042669df074bbb4c15e98545a9ff0c.jpg
СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах в США.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Поздравления @JoeBiden и @KamalaHarris. Наш союз прочен, и связь между двумя нашими странами прочна как скала. Я очень рассчитываю на сотрудничество с вами во имя наших общих ценностей. Я возлагаю большие надежды на продвижение и открытие дальнейшего развития наших двусторонних отношений. "Качхи Капщида!" ("Пойдем вместе")", - написал Мун Чжэ Ин в Twitter, процитировав в конце фразу, являющуюся слоганом южнокорейско-американского альянса, которую также недавно использовал Байден в своей авторства, опубликованной агентством Рёнхап.Ранее глава правящей Объединенной демократической партии Ли Нак Ён также поздравил Байдена и Харрис с избранием и сообщил, что оперативная группа его партии собирается посетить США 16 ноября, так как важно в течение ближайших 100 дней установить отношения с новым правительством.
сеул
южная корея
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574347495_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1b24919b6bb9bd3c3f0e320de8cab996.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ли нак ён, дональд трамп, сеул, камала харрис, джо байден, южная корея, сша, в мире

Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах

04:12 08.11.2020 (обновлено: 04:27 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах в США.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Поздравления @JoeBiden и @KamalaHarris. Наш союз прочен, и связь между двумя нашими странами прочна как скала. Я очень рассчитываю на сотрудничество с вами во имя наших общих ценностей. Я возлагаю большие надежды на продвижение и открытие дальнейшего развития наших двусторонних отношений. "Качхи Капщида!" ("Пойдем вместе")", - написал Мун Чжэ Ин в Twitter, процитировав в конце фразу, являющуюся слоганом южнокорейско-американского альянса, которую также недавно использовал Байден в своей авторства, опубликованной агентством Рёнхап.
Ранее глава правящей Объединенной демократической партии Ли Нак Ён также поздравил Байдена и Харрис с избранием и сообщил, что оперативная группа его партии собирается посетить США 16 ноября, так как важно в течение ближайших 100 дней установить отношения с новым правительством.
 
Выборы президента США — 2020Ли Нак ЁнДональд ТрампСеулКамала ХаррисДжо БайденЮжная КореяСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Воробьев назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье очень непростой
08:33Министр обороны Израиля поздравил Байдена с победой и поблагодарил Трампа
08:26Стабилизации ситуации по COVID-19 не произошло, заявил Собянин
08:25Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах в США
08:24Журналистов временно вывезли из Степанакерта в целях безопасности
08:22Эксперт из ДВФУ уверен, что Байден не реализует предвыборные обещания
07:51Активисты BLM семь часов перекрывают дороги в Вашингтоне
07:09Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о подробностях трагедии
07:00Глава МИД Израиля поздравил Байдена с победой на выборах
06:39Режиссер назвал Александра Петрова "животным"
06:20Исследование выявило отношение россиян к 2020 году
06:13Эпидемиолог назвала правильные действия при чихе человека поблизости
06:05Стало известно, какие слова Байдена больше всего впечатлили американцев
05:23Сторонники Трампа устроили акции протеста возле капитолиев в ряде штатов
05:16Байден пообещал добиваться лидерства Америки в мире
05:15Байден обозначил приоритеты своей политики
05:12Байден призвал обе партии в конгрессе к сотрудничеству
05:00Байден призвал американцев прислушаться друг к другу
04:57Байден пообещал добиться уважения к Америке во всем мире
04:54Байден пообещал не разделять страну, а объединять
Лента новостейМолния