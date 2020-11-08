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Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах в США. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T04:12

2020-11-08T04:12

2020-11-08T04:27

ли нак ён

дональд трамп

сеул

выборы президента сша — 2020

камала харрис

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южная корея

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в мире

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СЕУЛ, 8 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах в США.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Поздравления @JoeBiden и @KamalaHarris. Наш союз прочен, и связь между двумя нашими странами прочна как скала. Я очень рассчитываю на сотрудничество с вами во имя наших общих ценностей. Я возлагаю большие надежды на продвижение и открытие дальнейшего развития наших двусторонних отношений. "Качхи Капщида!" ("Пойдем вместе")", - написал Мун Чжэ Ин в Twitter, процитировав в конце фразу, являющуюся слоганом южнокорейско-американского альянса, которую также недавно использовал Байден в своей авторства, опубликованной агентством Рёнхап.Ранее глава правящей Объединенной демократической партии Ли Нак Ён также поздравил Байдена и Харрис с избранием и сообщил, что оперативная группа его партии собирается посетить США 16 ноября, так как важно в течение ближайших 100 дней установить отношения с новым правительством.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ли нак ён, дональд трамп, сеул, камала харрис, джо байден, южная корея, сша, в мире