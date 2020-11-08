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Колтовой перед смертью пытался увести самолет от домов, заявил инспектор
Колтовой перед смертью пытался увести самолет от домов, заявил инспектор
Общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко рассказал, что ведущий НТВ Александр Колтовой пытался увести самолет от жилых домов и из-за... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T16:51
2020-11-08T17:10
крушение легкомоторного самолета в подмосковье
александр колтовой
нтв (телеканал)
люберцы
рыбинск
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко рассказал, что ведущий НТВ Александр Колтовой пытался увести самолет от жилых домов и из-за этого погиб. Об этом он сообщил в беседе с КП.Эксперт отметил, что именно поэтому перед трагедией самолет как бы клюнул носом вниз.Он добавил, что Колтовой начал отворачивать самолет на 80-90 градусов, из-за чего тот потерял скорость, что создает большие риски для экипажа."Это риск. И пилот об этом знал. Поэтому как летчик я могу сказать, что погибший пилот совершил Поступок", — заключил эксперт.Телеведущий Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в Люберцах накануне во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова.Колтовой работал ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим программы "Звезды сошлись" на НТВ. Он также принимал участие в реалити-шоу "За стеклом". Ему был 41 год.
https://ria.ru/20201108/koltovoy-1583587248.html
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крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, нтв (телеканал), люберцы, рыбинск, происшествия

Колтовой перед смертью пытался увести самолет от домов, заявил инспектор

16:51 08.11.2020 (обновлено: 17:10 08.11.2020)
 
© Фото : Instagram @koltovoyАлександр Колтовой
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : Instagram @koltovoy
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко рассказал, что ведущий НТВ Александр Колтовой пытался увести самолет от жилых домов и из-за этого погиб. Об этом он сообщил в беседе с КП.
Эксперт отметил, что именно поэтому перед трагедией самолет как бы клюнул носом вниз.

"Если бы он шел прямо, даже при жесткой посадке были бы шансы спастись. Даже сев в частном секторе, он мог выжить, но, возможно, убить людей", — пояснил Кондратенко.

Он добавил, что Колтовой начал отворачивать самолет на 80-90 градусов, из-за чего тот потерял скорость, что создает большие риски для экипажа.
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"Это риск. И пилот об этом знал. Поэтому как летчик я могу сказать, что погибший пилот совершил Поступок", — заключил эксперт.
Телеведущий Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета Cessna в Люберцах накануне во время перелета с аэродрома Мячково в Рыбинск. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова.
Колтовой работал ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим программы "Звезды сошлись" на НТВ. Он также принимал участие в реалити-шоу "За стеклом". Ему был 41 год.
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Крушение легкомоторного самолета в ПодмосковьеАлександр КолтовойНТВ (телеканал)ЛюберцыРыбинскПроисшествия
 
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