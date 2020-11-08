https://ria.ru/20201108/pokhmele-1583571327.html

Названы пять продуктов, спасающих от похмелья

Названы пять продуктов, спасающих от похмелья

Врач-патофизиолог Алена Парецкая и врач-невролог Евгений Мосин рассказали в беседе с kp.ru о продуктах, которые помогают избавиться от похмелья. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T01:27

2020-11-08T01:27

2020-11-08T01:27

водка

здоровье

пиво

еда

алкоголь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155325/38/1553253850_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f3d573785fb2afee7b4e4d08f61702e9.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Врач-патофизиолог Алена Парецкая и врач-невролог Евгений Мосин рассказали в беседе с kp.ru о продуктах, которые помогают избавиться от похмелья.По их словам, яйца — источник особой аминокислоты под названием L-цистеин, которая необходима печени для расщепления токсина, накапливающегося в организме при употреблении чрезмерного количества алкоголя. Поэтому завтрак с использованием этого продукта поможет справиться с похмельем.Медики напомнили, что алкоголь приводит к обезвоживанию организма и дисбалансу электролитов, из-за чего человек может испытывать головную боль, дрожь, усталость, головокружение и мышечные спазмы. Если бороться с недостатком жидкости с помощью кокосовой воды, то она дополнительно сможет восполнить баланс электролитов за счет содержания калия, утверждают собеседники издания.С проблемами желудочно-кишечного тракта, вызванными алкоголем, помогут справиться имбирь и содержащие электролит калия бананы, добавили эксперты. Имбирь будет эффективен при тошноте и рвоте, его следует нарезать и добавить в воду, а бананы также помогут при расстройстве желудка.Сладкая газировка на основе лимона или лайма способствует более быстрому выводу алкоголя из организма. Сок цитрусовых благотворно влияет на кишечник, подавляя тошноту, высокое содержание сахара помогает восстановить силы, а вода восполняет потери жидкости от обезвоживания, заключили медики.

https://ria.ru/20201025/pokhmele-1581420469.html

https://ria.ru/20201031/alcohol-1582467178.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водка, здоровье, пиво, еда, алкоголь, общество