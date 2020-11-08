https://ria.ru/20201108/poezd-1583618306.html

Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Новосибирской области

Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Новосибирской области

Свыше 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T14:43

2020-11-08T14:43

2020-11-08T16:34

западно-сибирская транспортная прокуратура

ржд

омск

новосибирская область

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Свыше 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги."В воскресенье, 8 ноября, в 11:58 (мск) на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда", — говорится в сообщении.Отмечается, что никто не пострадал, ожидаются задержки пассажирских поездов.Для ликвидации последствий к месту ЧП направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги работает на месте происшествия.Как отмечает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, на место происшествия выехал барабинский транспортный прокурор."Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", — информирует надзорное ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/gruzovik-1579309265.html

https://ria.ru/20201106/poezd-1583326546.html

омск

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западно-сибирская транспортная прокуратура, ржд, омск, новосибирская область, происшествия