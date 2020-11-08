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Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Новосибирской области
Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Новосибирской области
Свыше 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T14:43
2020-11-08T16:34
западно-сибирская транспортная прокуратура
ржд
омск
новосибирская область
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Свыше 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги."В воскресенье, 8 ноября, в 11:58 (мск) на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда", — говорится в сообщении.Отмечается, что никто не пострадал, ожидаются задержки пассажирских поездов.Для ликвидации последствий к месту ЧП направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги работает на месте происшествия.Как отмечает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, на место происшествия выехал барабинский транспортный прокурор."Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", — информирует надзорное ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/gruzovik-1579309265.html
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западно-сибирская транспортная прокуратура, ржд, омск, новосибирская область, происшествия

Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Новосибирской области

14:43 08.11.2020 (обновлено: 16:34 08.11.2020)
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСошедшие с рельсов вагоны на железной дороге на станции "Татарская" в Новосибирской области
Сошедшие с рельсов вагоны на железной дороге на станции Татарская в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Свыше 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
"В воскресенье, 8 ноября, в 11:58 (мск) на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда", — говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал, ожидаются задержки пассажирских поездов.
Для ликвидации последствий к месту ЧП направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги работает на месте происшествия.
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Как отмечает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, на место происшествия выехал барабинский транспортный прокурор.
"Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", — информирует надзорное ведомство.
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