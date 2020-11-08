Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Новосибирской области
14:43 08.11.2020 (обновлено: 16:34 08.11.2020)
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСошедшие с рельсов вагоны на железной дороге на станции "Татарская" в Новосибирской области
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Свыше 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
"В воскресенье, 8 ноября, в 11:58 (мск) на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда", — говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал, ожидаются задержки пассажирских поездов.
Для ликвидации последствий к месту ЧП направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги работает на месте происшествия.
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Как отмечает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, на место происшествия выехал барабинский транспортный прокурор.
"Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", — информирует надзорное ведомство.
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