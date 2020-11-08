https://ria.ru/20201108/pochinka-1583568581.html
Где безопасно чинить смартфон
Где безопасно чинить смартфон
На фоне кризиса из-за коронавируса вопрос покупки нового смартфона все чаще сменяется вопросом ремонта сломанного гаджета. В интервью радио Sputnik руководитель РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T02:11
2020-11-08T02:11
2020-11-08T03:42
hi-tech mail.ru
дмитрий рябинин
россия
смартфоны
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Перечислены способы обмана россиян при починке смартфона
https://cdn23.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_0:0:2997:1687_1400x0_80_0_0_d27db355531f94994e0b511a65cf7a03.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На фоне кризиса из-за коронавируса вопрос покупки нового смартфона все чаще сменяется вопросом ремонта сломанного гаджета. В интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин дал советы, как это лучше сделать. Важно не пытаться самостоятельно починить смартфон и желательно тщательно выбирать сервисный центр. От этого зависит результат диагностики, ремонта и сумма, которую вы потратите на исправление поломки, уверен Рябинин.Кроме накрученной платы для решения мелких проблем, стоит опасаться и других вещей в недобросовестных центрах."Первое – это установка неоригинальных комплектующих, даже замена оригинальных на неоригинальные. Второе – выкуп устройства, которое якобы не подлежит ремонту. Потом центр перепродает его дороже или даже меняет у производителя по мировой гарантии на новое. Третье – конфиденциальность данных: нужно обязательно делать резервную копию, сдавать чистое устройство в ремонт, чтобы данные не были переданы третьим лицам", – пояснил собеседник радио.При выборе сервисного центра надо обращать внимание на отзывы, особенно негативные, причем в таких местах, где их нельзя или сложно удалить. "К массированной рекламе обычно прибегают недобросовестные центры в расчете на доверчивых случайных клиентов. Точно не стоит обращать внимание на внешность офиса, за красивым фасадом может быть, что угодно. Не помешает обзвонить несколько центров: если какой-то из них заявляет аномальные сроки и цены для привлечения внимания – это плохой знак. С учетом снижения доходов ценовой фактор вырос, попасться на мошенника стало более вероятно. Это очень непрозрачная сфера, поэтому единственная страховка – репутация", – заключил Рябинин.
https://ria.ru/20201016/smartfon-1580047408.html
https://ria.ru/20201103/smartfon-1582869672.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_266:0:2997:2048_1400x0_80_0_0_85fa9654431d1c4a161b931cdd7b6764.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
hi-tech mail.ru, дмитрий рябинин, россия, смартфоны, общество
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
На фоне кризиса из-за коронавируса вопрос покупки нового смартфона все чаще сменяется вопросом ремонта сломанного гаджета. В интервью радио Sputnik
руководитель Hi-Tech Mail.ru
Дмитрий Рябинин дал советы, как это лучше сделать.
Важно не пытаться самостоятельно починить смартфон и желательно тщательно выбирать сервисный центр. От этого зависит результат диагностики, ремонта и сумма, которую вы потратите на исправление поломки, уверен Рябинин
.
"Если есть возможность потратить немного своего времени, я рекомендую сначала провести базовые действия самостоятельно. Например, если аппарат намертво завис, можно поискать комбинации перезагрузки, а если упал и не включается, можно аккуратно разобрать и посмотреть, не отошла ли батарея. Это примеры частых мелких проблем, которые сервисные центры выдают за серьезные, требующие полноценного ремонта. Центры иногда берут тысячи рублей просто за пустяковые действия", – сказал эксперт.
Кроме накрученной платы для решения мелких проблем, стоит опасаться и других вещей в недобросовестных центрах.
"Первое – это установка неоригинальных комплектующих, даже замена оригинальных на неоригинальные. Второе – выкуп устройства, которое якобы не подлежит ремонту. Потом центр перепродает его дороже или даже меняет у производителя по мировой гарантии на новое. Третье – конфиденциальность данных: нужно обязательно делать резервную копию, сдавать чистое устройство в ремонт, чтобы данные не были переданы третьим лицам", – пояснил собеседник радио.
При выборе сервисного центра надо обращать внимание на отзывы, особенно негативные, причем в таких местах, где их нельзя или сложно удалить.
"К массированной рекламе обычно прибегают недобросовестные центры в расчете на доверчивых случайных клиентов. Точно не стоит обращать внимание на внешность офиса, за красивым фасадом может быть, что угодно. Не помешает обзвонить несколько центров: если какой-то из них заявляет аномальные сроки и цены для привлечения внимания – это плохой знак. С учетом снижения доходов ценовой фактор вырос, попасться на мошенника стало более вероятно. Это очень непрозрачная сфера, поэтому единственная страховка – репутация", – заключил Рябинин.