https://ria.ru/20201108/pochinka-1583568581.html

Где безопасно чинить смартфон

Где безопасно чинить смартфон

На фоне кризиса из-за коронавируса вопрос покупки нового смартфона все чаще сменяется вопросом ремонта сломанного гаджета. В интервью радио Sputnik руководитель РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T02:11

2020-11-08T02:11

2020-11-08T03:42

hi-tech mail.ru

дмитрий рябинин

россия

смартфоны

общество

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Перечислены способы обмана россиян при починке смартфона

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На фоне кризиса из-за коронавируса вопрос покупки нового смартфона все чаще сменяется вопросом ремонта сломанного гаджета. В интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин дал советы, как это лучше сделать. Важно не пытаться самостоятельно починить смартфон и желательно тщательно выбирать сервисный центр. От этого зависит результат диагностики, ремонта и сумма, которую вы потратите на исправление поломки, уверен Рябинин.Кроме накрученной платы для решения мелких проблем, стоит опасаться и других вещей в недобросовестных центрах."Первое – это установка неоригинальных комплектующих, даже замена оригинальных на неоригинальные. Второе – выкуп устройства, которое якобы не подлежит ремонту. Потом центр перепродает его дороже или даже меняет у производителя по мировой гарантии на новое. Третье – конфиденциальность данных: нужно обязательно делать резервную копию, сдавать чистое устройство в ремонт, чтобы данные не были переданы третьим лицам", – пояснил собеседник радио.При выборе сервисного центра надо обращать внимание на отзывы, особенно негативные, причем в таких местах, где их нельзя или сложно удалить. "К массированной рекламе обычно прибегают недобросовестные центры в расчете на доверчивых случайных клиентов. Точно не стоит обращать внимание на внешность офиса, за красивым фасадом может быть, что угодно. Не помешает обзвонить несколько центров: если какой-то из них заявляет аномальные сроки и цены для привлечения внимания – это плохой знак. С учетом снижения доходов ценовой фактор вырос, попасться на мошенника стало более вероятно. Это очень непрозрачная сфера, поэтому единственная страховка – репутация", – заключил Рябинин.

https://ria.ru/20201016/smartfon-1580047408.html

https://ria.ru/20201103/smartfon-1582869672.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

hi-tech mail.ru, дмитрий рябинин, россия, смартфоны, общество