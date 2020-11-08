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Где безопасно чинить смартфон
Где безопасно чинить смартфон
На фоне кризиса из-за коронавируса вопрос покупки нового смартфона все чаще сменяется вопросом ремонта сломанного гаджета. В интервью радио Sputnik руководитель РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T02:11
2020-11-08T03:42
hi-tech mail.ru
дмитрий рябинин
россия
смартфоны
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На фоне кризиса из-за коронавируса вопрос покупки нового смартфона все чаще сменяется вопросом ремонта сломанного гаджета. В интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин дал советы, как это лучше сделать. Важно не пытаться самостоятельно починить смартфон и желательно тщательно выбирать сервисный центр. От этого зависит результат диагностики, ремонта и сумма, которую вы потратите на исправление поломки, уверен Рябинин.Кроме накрученной платы для решения мелких проблем, стоит опасаться и других вещей в недобросовестных центрах."Первое – это установка неоригинальных комплектующих, даже замена оригинальных на неоригинальные. Второе – выкуп устройства, которое якобы не подлежит ремонту. Потом центр перепродает его дороже или даже меняет у производителя по мировой гарантии на новое. Третье – конфиденциальность данных: нужно обязательно делать резервную копию, сдавать чистое устройство в ремонт, чтобы данные не были переданы третьим лицам", – пояснил собеседник радио.При выборе сервисного центра надо обращать внимание на отзывы, особенно негативные, причем в таких местах, где их нельзя или сложно удалить. "К массированной рекламе обычно прибегают недобросовестные центры в расчете на доверчивых случайных клиентов. Точно не стоит обращать внимание на внешность офиса, за красивым фасадом может быть, что угодно. Не помешает обзвонить несколько центров: если какой-то из них заявляет аномальные сроки и цены для привлечения внимания – это плохой знак. С учетом снижения доходов ценовой фактор вырос, попасться на мошенника стало более вероятно. Это очень непрозрачная сфера, поэтому единственная страховка – репутация", – заключил Рябинин.
https://ria.ru/20201016/smartfon-1580047408.html
https://ria.ru/20201103/smartfon-1582869672.html
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hi-tech mail.ru, дмитрий рябинин, россия, смартфоны, общество

Где безопасно чинить смартфон

02:11 08.11.2020 (обновлено: 03:42 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На фоне кризиса из-за коронавируса вопрос покупки нового смартфона все чаще сменяется вопросом ремонта сломанного гаджета. В интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин дал советы, как это лучше сделать.
Важно не пытаться самостоятельно починить смартфон и желательно тщательно выбирать сервисный центр. От этого зависит результат диагностики, ремонта и сумма, которую вы потратите на исправление поломки, уверен Рябинин.
"Если есть возможность потратить немного своего времени, я рекомендую сначала провести базовые действия самостоятельно. Например, если аппарат намертво завис, можно поискать комбинации перезагрузки, а если упал и не включается, можно аккуратно разобрать и посмотреть, не отошла ли батарея. Это примеры частых мелких проблем, которые сервисные центры выдают за серьезные, требующие полноценного ремонта. Центры иногда берут тысячи рублей просто за пустяковые действия", – сказал эксперт.
Кроме накрученной платы для решения мелких проблем, стоит опасаться и других вещей в недобросовестных центрах.
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"Первое – это установка неоригинальных комплектующих, даже замена оригинальных на неоригинальные. Второе – выкуп устройства, которое якобы не подлежит ремонту. Потом центр перепродает его дороже или даже меняет у производителя по мировой гарантии на новое. Третье – конфиденциальность данных: нужно обязательно делать резервную копию, сдавать чистое устройство в ремонт, чтобы данные не были переданы третьим лицам", – пояснил собеседник радио.
При выборе сервисного центра надо обращать внимание на отзывы, особенно негативные, причем в таких местах, где их нельзя или сложно удалить.
"К массированной рекламе обычно прибегают недобросовестные центры в расчете на доверчивых случайных клиентов. Точно не стоит обращать внимание на внешность офиса, за красивым фасадом может быть, что угодно. Не помешает обзвонить несколько центров: если какой-то из них заявляет аномальные сроки и цены для привлечения внимания – это плохой знак. С учетом снижения доходов ценовой фактор вырос, попасться на мошенника стало более вероятно. Это очень непрозрачная сфера, поэтому единственная страховка – репутация", – заключил Рябинин.
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Hi-Tech Mail.ruДмитрий РябининРоссияСмартфоныОбщество
 
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