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Освободились от зла или украли голоса. Как США встречают победу Байдена

Освободились от зла или украли голоса. Как США встречают победу Байдена

Четыре дня напряженного подсчета голосов — и президентом Соединенных Штатов объявили Джо Байдена. В некоторых штатах его отрыв от Дональда Трампа совсем... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T13:42

2020-11-08T13:42

2020-11-08T14:17

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Четыре дня напряженного подсчета голосов — и президентом Соединенных Штатов объявили Джо Байдена. В некоторых штатах его отрыв от Дональда Трампа совсем незначительный, но ключевой для победы регион — Пенсильвания — остался за демократом. Как Америка встречает нового лидера — в материале РИА Новости. Радостный всплеск"Мы это сделали, мы сделали, Джо. Ты будешь следующим президентом Соединенных Штатов", — видео, на котором Камала Харрис поздравляет соратника, облетело все соцсети. Радостная новость застала ее на пробежке, однако уже спустя пару часов новый вице-президент обращалась к нации с трибуны. Слезы счастья, музыка, сигналы машин, флаги — в США, кажется, забыли о всех бедах и празднуют победу демократов. "Демократия — это не состояние, а действие. Америке она не гарантирована, демократия зависит от нашего желания бороться за нее, защищать ее и не относиться к ней как к чему-то самому собой разумеющемуся" — так начала свою речь первая в истории страны женщина на посту заместителя президента, к тому же темнокожая: мать Харрис индийского происхождения, отец — с Ямайки. "Америка наконец избрала лидера, воплощающего лучшее в людях. Мир будет его уважать, а дети на него равняться", — представила Харрис будущего босса. На сцену 78-летний Байден взбежал. Выглядел он так, как будто не было изматывающих предвыборных турне, выступлений и нервного ожидания результатов. "Мои дорогие американцы, друзья, наш народ сказал свое слово, он принес нам победу, убедительную победу. Мы выиграли с самым большим количеством голосов за всю историю США — 74 миллиона", — энергично благодарил избирателей Байден. "Я обещаю быть президентом, который будет не разделять, а объединять. Нет штатов "голубых" и "красных", а есть Соединенные Штаты", — продолжил он под овации. Выступление транслировали в американских городах, на площадях и улицах собрались тысячи людей с плакатами "Байден — Харрис", "Конец Трампа", американскими флагами. Порой это походило на музыкальный фестиваль. "Это безумие, мы прыгали, кричали, обнимались", — рассказывали журналистам сторонники демократов. В Нью-Йорке слышались крики: "Ночной кошмар закончился!" "Это нереально. Я чувствую, будто освободилась из клешней зла", — признавалась жительница города. Бой не оконченОднако далеко не все вышедшие 7 ноября на улицы радовались. Сторонники Дональда Трампа уже несколько дней протестуют у избирательных участков, где продолжается подсчет голосов. В некоторых городах рядом с теми, кто размахивал плакатами "Прощай, оранжевый самозванец", стояли люди, скандировавшие "Еще четыре года". Они требуют прекратить "кражу голосов" и пересчитать бюллетени. "Я бы не стал говорить, что все кончено, до тех пор, пока не исчерпаны все способы юридически оспорить результаты", — объяснил журналистам избиратель из Северной Дакоты. За час до финала гонки Трамп постил у себя в твиттере: "Я ВЫИГРАЛ ВЫБОРЫ БОЛЬШИНСТВОМ!" Он играл в гольф в Вирджинии, когда ему сообщили о том, что это не так. После этого в его микроблоге появилась запись о том, что наблюдателей республиканцев не пускали на участки, где считали бюллетени. Трамп также сообщил, что набрал 71 миллион голосов — столько не получал ни один действующий президент за всю историю страны. До этого республиканец неоднократно обещал обратиться в суд, чтобы голоса пересчитали. По некоторым данным, среди голосующих по почте были "мертвые души". Десятки исков уже поданы в суды Невады, Пенсильвании, Мичигана и Джорджии. Без судебного боя Трамп сдавать Белый дом не намерен.С победой!Тем временем мировые лидеры вовсю поздравляют избранного главу государства. "Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис. Наши страны — близкие друзья, партнеры и союзники. Для мировой арены наши отношения особые, и я с нетерпением жду работы с вами", — написал в твиттере премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Именно в Канаду собирались мигрировать некоторые американцы в случае победы Трампа.Поздравили Байдена и премьеры Великобритании, Ирландии, Австралии — Борис Джонсон, Мишель Мартин и Скотт Моррис, а также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин."Мы готовимся отмечать пятилетие Парижского соглашения по климату, эта победа символизирует необходимость для нас действовать сообща перед лицом климатического ЧП", — указала мэр Парижа Анн Идальго.А вот президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что надо все же подождать окончательного решения инстанций.Особого внимания удостоилась избранная вице-премьер. "Теплые поздравления Камале Харрис! Ваш успех — это прорыв и повод для гордости для всех индоамериканцев", — не сдерживал эмоций премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Какая радость, что женщина с афро-, индо-, ямайскими корнями, замечательный профессионал и выдающийся лидер впервые стала вице-президентом США! С каждой женщиной, которая побеждает, мы все побеждаем", — вторила ему мэр колумбийской столицы Боготы Клаудия Лопес.Камалу Харрис поздравили также канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Бельгии Александр Де Кро. Подсчет с препятствиямиПобеду Байдена объявили 7 ноября, когда стало ясно, что у него большинство в колеблющейся Пенсильвании (20 выборщиков). Перевес всего 0,6 процентного пункта: у Байдена — 49,7, у Трампа — 49,1. Это был один из ключевых штатов, традиционно демократический, однако в 2016-м поддержавший республиканца впервые с 1992 года. В результате Байден получил больше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Вскоре стало известно, что демократа поддержал и другой важный штат — Невада. Там разрыв 2,2 процентного пункта.До этого Байден выиграл в нескольких других ключевых штатах. В Мичигане (16 выборщиков) в 2016-м Трамп победил с отрывом 0,2 процентного пункта, поэтому за гонкой там следили особенно пристально. На этот раз за Байдена отдали голос 50,6 процента избирателей, за Трампа — 47,9. В Висконсине (десять выборщиков) гонка тоже шла ноздря в ноздрю, но в итоге демократ финишировал первым с 49,6 процента голосов. К "голубым" штатам добавились Аризона и Джорджия — традиционный бастион республиканцев. Тут сказалось то, что увеличилось число чернокожих избирателей, которые в основном поддерживают демократов. Хотя отрыв был минимальным — всего 0,2 процентного пункта. К 8 ноября у Байдена 290 голосов выборщиков, у Трампа — 214. И теперь только суд ответит на главный вопрос: можно ли оспорить результат и остаться в Белом доме еще на один срок. В любом случае вступление в должность нового президента традиционно состоится в январе.

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша, в мире