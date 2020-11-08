https://ria.ru/20201108/petrov-1583580016.html
Режиссер назвал Александра Петрова "животным"
Режиссер назвал Александра Петрова "животным"
Режиссер Александр Войтинский рассказал о своей работе с актером Александром Петровым во время съемок сериала "Метод — 2". РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T06:39
2020-11-08T06:39
2020-11-08T06:39
культура
россия
александр петров (актер)
александр войтинский
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Режиссер Александр Войтинский рассказал о своей работе с актером Александром Петровым во время съемок сериала "Метод — 2". По мнению режиссера, секрет успеха артиста заключается в особенности его поведения в кадре.Режиссер также назвал актера умным и амбициозным человеком. Кроме того, собеседник потала заявил, что Петров тщательно работает над своим образом и ролью.
https://rsport.ria.ru/20200922/futbol-1577602271.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, александр петров (актер), александр войтинский