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Режиссер назвал Александра Петрова "животным"
Режиссер назвал Александра Петрова "животным"
Режиссер Александр Войтинский рассказал о своей работе с актером Александром Петровым во время съемок сериала "Метод — 2". РИА Новости, 08.11.2020
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культура
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Режиссер Александр Войтинский рассказал о своей работе с актером Александром Петровым во время съемок сериала "Метод — 2". По мнению режиссера, секрет успеха артиста заключается в особенности его поведения в кадре.Режиссер также назвал актера умным и амбициозным человеком. Кроме того, собеседник потала заявил, что Петров тщательно работает над своим образом и ролью.
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россия, александр петров (актер), александр войтинский

Режиссер назвал Александра Петрова "животным"

06:39 08.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Петров
Александр Петров - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Режиссер Александр Войтинский рассказал о своей работе с актером Александром Петровым во время съемок сериала "Метод — 2".
По мнению режиссера, секрет успеха артиста заключается в особенности его поведения в кадре.

"Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть",— сказал Войтинский в беседе с Teleprogramma.pro.

Режиссер также назвал актера умным и амбициозным человеком. Кроме того, собеседник потала заявил, что Петров тщательно работает над своим образом и ролью.
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