https://ria.ru/20201108/petrov-1583580016.html

Режиссер назвал Александра Петрова "животным"

Режиссер назвал Александра Петрова "животным"

Режиссер Александр Войтинский рассказал о своей работе с актером Александром Петровым во время съемок сериала "Метод — 2". РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T06:39

2020-11-08T06:39

2020-11-08T06:39

культура

россия

александр петров (актер)

александр войтинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577600449_0:0:2929:1648_1400x0_80_0_0_174b97c496ffb55b1ecf60cca04c7894.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Режиссер Александр Войтинский рассказал о своей работе с актером Александром Петровым во время съемок сериала "Метод — 2". По мнению режиссера, секрет успеха артиста заключается в особенности его поведения в кадре.Режиссер также назвал актера умным и амбициозным человеком. Кроме того, собеседник потала заявил, что Петров тщательно работает над своим образом и ролью.

https://rsport.ria.ru/20200922/futbol-1577602271.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр петров (актер), александр войтинский