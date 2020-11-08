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Ученые предупредили о риске новой пандемии
Ученые предупредили о риске новой пандемии
Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который все чаще передается от летучих мышей человеку, сообщает Express со ссылкой на исследование американских... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T17:10
2020-11-08T18:02
джонатан эпштейн
здоровье - общество
бангладеш
индия
сша
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который все чаще передается от летучих мышей человеку, сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.Отмечается, что Нипах — это развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии и приводят к смертельному заболеванию. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает 90 процентов.Специалисты обратили внимание на то, что вирус более распространен, чем считалось ранее, и его вспышки участились в районах, где нет фруктов, наиболее часто связываемых с заражениями. Исследователи отмечают, что, в отличие от SARS-CoV-2, Нипах не так легко передается от человека к человеку, но у летучих мышей уже может присутствовать штамм вируса с измененными свойствами."И если это произойдет, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни", — сказал руководитель исследования доктор Джонатан Эпштейн.По словам ученых, вспышки все еще спорадичны, однако количество случаев недооценивается, поскольку симптомы похожи на другие заболевания, такие как японский энцефалит и малярия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/astma-1583386026.html
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джонатан эпштейн, здоровье - общество, бангладеш, индия, сша

Ученые предупредили о риске новой пандемии

17:10 08.11.2020 (обновлено: 18:02 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который все чаще передается от летучих мышей человеку, сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.
Отмечается, что Нипах — это развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии и приводят к смертельному заболеванию. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает 90 процентов.
Специалисты обратили внимание на то, что вирус более распространен, чем считалось ранее, и его вспышки участились в районах, где нет фруктов, наиболее часто связываемых с заражениями. Исследователи отмечают, что, в отличие от SARS-CoV-2, Нипах не так легко передается от человека к человеку, но у летучих мышей уже может присутствовать штамм вируса с измененными свойствами.
"И если это произойдет, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни", — сказал руководитель исследования доктор Джонатан Эпштейн.
По словам ученых, вспышки все еще спорадичны, однако количество случаев недооценивается, поскольку симптомы похожи на другие заболевания, такие как японский энцефалит и малярия.
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Джонатан ЭпштейнЗдоровье - ОбществоБангладешИндияСША
 
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