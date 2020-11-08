https://ria.ru/20201108/pandemiya-1583631393.html

Ученые предупредили о риске новой пандемии

Ученые предупредили о риске новой пандемии

Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который все чаще передается от летучих мышей человеку, сообщает Express со ссылкой на исследование американских... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T17:10

2020-11-08T17:10

2020-11-08T18:02

джонатан эпштейн

здоровье - общество

бангладеш

индия

сша

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который все чаще передается от летучих мышей человеку, сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.Отмечается, что Нипах — это развивающееся зоонозное заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии и приводят к смертельному заболеванию. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает 90 процентов.Специалисты обратили внимание на то, что вирус более распространен, чем считалось ранее, и его вспышки участились в районах, где нет фруктов, наиболее часто связываемых с заражениями. Исследователи отмечают, что, в отличие от SARS-CoV-2, Нипах не так легко передается от человека к человеку, но у летучих мышей уже может присутствовать штамм вируса с измененными свойствами."И если это произойдет, результатом может стать широко распространенная вспышка смертельной болезни", — сказал руководитель исследования доктор Джонатан Эпштейн.По словам ученых, вспышки все еще спорадичны, однако количество случаев недооценивается, поскольку симптомы похожи на другие заболевания, такие как японский энцефалит и малярия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/astma-1583386026.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джонатан эпштейн, здоровье - общество, бангладеш, индия, сша