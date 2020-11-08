https://ria.ru/20201108/otnoshenie-1583576720.html

Эксперт оценил отношение Ким Чен Ына к Байдену на посту президента США

Эксперт оценил отношение Ким Чен Ына к Байдену на посту президента США

Лидер КНДР Ким Чен Ын и весь северокорейский народ будут неоднозначно относиться к Джо Байдену на посту президента США, сообщил РИА Новости заведующий сектором... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T04:18

2020-11-08T04:18

2020-11-08T04:18

выборы президента сша — 2020

дальний восток

дональд трамп

ким чен ын

российская академия наук

джо байден

владивосток

кндр (северная корея)

сша

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и весь северокорейский народ будут неоднозначно относиться к Джо Байдену на посту президента США, сообщил РИА Новости заведующий сектором международной и региональной безопасности Центра глобальных и региональных исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий Мишин.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Он отметил, что пока рано говорить, усугубятся ли отношения КНДР и США после победы Байдена на выборах президента, так как еще не известен внешнеполитический курс последнего.

дальний восток

владивосток

кндр (северная корея)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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