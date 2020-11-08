Эксперт оценил отношение Ким Чен Ына к Байдену на посту президента США
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и весь северокорейский народ будут неоднозначно относиться к Джо Байдену на посту президента США, сообщил РИА Новости заведующий сектором международной и региональной безопасности Центра глобальных и региональных исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий Мишин.
Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Ничего хорошего (для отношений с КНДР – ред.) я в этом не вижу, поскольку, еще не будучи президентом, Байден назвал Ким Чен Ына бандитом, а в Северной Корее такие высказывания в отношении их лидера не прощаются. То, что отношение к самому Байдену у Ким Чен Ына и у северокорейского народа будет неоднозначным, это очевидно", - сказал эксперт.
Он отметил, что пока рано говорить, усугубятся ли отношения КНДР и США после победы Байдена на выборах президента, так как еще не известен внешнеполитический курс последнего.