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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/otnoshenie-1583576720.html
Эксперт оценил отношение Ким Чен Ына к Байдену на посту президента США
Эксперт оценил отношение Ким Чен Ына к Байдену на посту президента США
Лидер КНДР Ким Чен Ын и весь северокорейский народ будут неоднозначно относиться к Джо Байдену на посту президента США, сообщил РИА Новости заведующий сектором... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T04:18
2020-11-08T04:18
выборы президента сша — 2020
дальний восток
дональд трамп
ким чен ын
российская академия наук
джо байден
владивосток
кндр (северная корея)
сша
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и весь северокорейский народ будут неоднозначно относиться к Джо Байдену на посту президента США, сообщил РИА Новости заведующий сектором международной и региональной безопасности Центра глобальных и региональных исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий Мишин.Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.Он отметил, что пока рано говорить, усугубятся ли отношения КНДР и США после победы Байдена на выборах президента, так как еще не известен внешнеполитический курс последнего.
дальний восток
владивосток
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дальний восток, дональд трамп, ким чен ын, российская академия наук, джо байден, владивосток, кндр (северная корея), сша, в мире

Эксперт оценил отношение Ким Чен Ына к Байдену на посту президента США

04:18 08.11.2020
 
© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Фото : ЦТАК
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и весь северокорейский народ будут неоднозначно относиться к Джо Байдену на посту президента США, сообщил РИА Новости заведующий сектором международной и региональной безопасности Центра глобальных и региональных исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерий Мишин.
Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Ничего хорошего (для отношений с КНДР – ред.) я в этом не вижу, поскольку, еще не будучи президентом, Байден назвал Ким Чен Ына бандитом, а в Северной Корее такие высказывания в отношении их лидера не прощаются. То, что отношение к самому Байдену у Ким Чен Ына и у северокорейского народа будет неоднозначным, это очевидно", - сказал эксперт.
Он отметил, что пока рано говорить, усугубятся ли отношения КНДР и США после победы Байдена на выборах президента, так как еще не известен внешнеполитический курс последнего.
 
Выборы президента США — 2020Дальний ВостокДональд ТрампКим Чен ЫнРоссийская академия наукДжо БайденВладивостокКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
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