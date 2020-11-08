https://ria.ru/20201108/oppozitsiya-1583669401.html
Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
Участники акции протеста перед зданием ЦИК Грузии планируют расставить палатки и продолжать протестовать в течение всей ночи, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T23:56
2020-11-08T23:56
2020-11-08T23:56
парламентские выборы в грузии — 2020
цик грузии
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ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости. Участники акции протеста перед зданием ЦИК Грузии планируют расставить палатки и продолжать протестовать в течение всей ночи, передает корреспондент РИА Новости."Наши активисты принесут сейчас несколько палаток, мы будем ночевать тут всю ночь и, как и обещали, не планируем расходиться", - заявил один из протестующих РИА Новости.Перед зданием ЦИК, так же как и на заднем дворе, расположены бригады спецназа, во дворе здания - водомет и дополнительная полицейская техника. Правоохранители призывают митингующих разойтись, иначе грозятся применить "законную силу".МВД Грузии ранее сообщило, что полиция применила водометы для разгона протестующих оппозиционеров, так как они силой пытались ворваться в здание центральной избирательной комиссии. При этом применение слезоточивого газа в министерстве опровергли, хотя, как передавал корреспондент РИА Новости, появилось облако дыма, после чего у митингующих и присутствовавших журналистов начался сильный спазматический кашель.Оппозиционеры требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших. Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.
https://ria.ru/20201108/gruziya-1583651194.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры многотысячной акции протестов в Тбилиси
В Тбилиси прошла многотысячная акция оппозиции. Протестующие требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключённых.
2020-11-08T23:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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парламентские выборы в грузии — 2020, цик грузии, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 8 ноя - РИА Новости.
Участники акции протеста перед зданием ЦИК Грузии
планируют расставить палатки и продолжать протестовать в течение всей ночи, передает корреспондент РИА Новости.
"Наши активисты принесут сейчас несколько палаток, мы будем ночевать тут всю ночь и, как и обещали, не планируем расходиться", - заявил один из протестующих РИА Новости.
Перед зданием ЦИК, так же как и на заднем дворе, расположены бригады спецназа, во дворе здания - водомет и дополнительная полицейская техника. Правоохранители призывают митингующих разойтись, иначе грозятся применить "законную силу".
МВД Грузии ранее сообщило, что полиция применила водометы для разгона протестующих оппозиционеров, так как они силой пытались ворваться в здание центральной избирательной комиссии. При этом применение слезоточивого газа в министерстве опровергли, хотя, как передавал корреспондент РИА Новости, появилось облако дыма, после чего у митингующих и присутствовавших журналистов начался сильный спазматический кашель.
Оппозиционеры требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших. Парламентские выборы прошли в Грузии
31 октября, согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые прошли однопроцентный барьер.
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