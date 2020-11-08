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https://ria.ru/20201108/oppozitsiya-1583642928.html
Грузинская оппозиция решила заблокировать вход в ЦИК
Грузинская оппозиция решила заблокировать вход в ЦИК
В центре Тбилиси проходит многотысячная акция оппозиции, ее участники собираются переместиться к зданию ЦИК и ограничить вход сотрудников, передает... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T19:17
2020-11-08T20:19
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. В центре Тбилиси проходит многотысячная акция оппозиции, ее участники собираются переместиться к зданию ЦИК и ограничить вход сотрудников, передает корреспондент РИА Новости.Участники митинга выдвинули ультиматум главе ЦИК Тамаре Жвания и лидеру правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили. Они дали время до 20:00 (19:00 мск), чтобы отправить главу ЦИК в отставку. Срок ультиматума истек. После этого протестующие решили направиться к зданию Центризбиркома."Это будет самое масштабное шествие, с завтрашнего дня в это здание не войдет ни один из сотрудников", — заявил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, заявил, что представители правящей партии готовы встретиться с оппозицией, если с такой инициативой выступят "международные партнеры".Сторонники оппозиции требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедшего 31 октября голосования. Согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые преодолели однопроцентный барьер.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/burdzhanadze-1583625901.html
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парламентские выборы в грузии — 2020, тбилиси, грузия, в мире

Грузинская оппозиция решила заблокировать вход в ЦИК

19:17 08.11.2020 (обновлено: 20:19 08.11.2020)
 
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. В центре Тбилиси проходит многотысячная акция оппозиции, ее участники собираются переместиться к зданию ЦИК и ограничить вход сотрудников, передает корреспондент РИА Новости.
Участники митинга выдвинули ультиматум главе ЦИК Тамаре Жвания и лидеру правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили. Они дали время до 20:00 (19:00 мск), чтобы отправить главу ЦИК в отставку. Срок ультиматума истек. После этого протестующие решили направиться к зданию Центризбиркома.
Лидер партии Демократическое движение - Единая Грузия Нино Бурджанадзе выступает на акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
16:15
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"Это будет самое масштабное шествие, с завтрашнего дня в это здание не войдет ни один из сотрудников", — заявил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.
Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, заявил, что представители правящей партии готовы встретиться с оппозицией, если с такой инициативой выступят "международные партнеры".
Сторонники оппозиции требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедшего 31 октября голосования. Согласно итоговым данным ЦИК, победила правящая партия "Грузинская мечта", при этом в парламент всего попадают семь политических субъектов, которые преодолели однопроцентный барьер.

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