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В Одессе прошла акция с требованием снести памятник Екатерине II
В Одессе прошла акция с требованием снести памятник Екатерине II
Акция протеста с требованием демонтировать памятник российской императрице Екатерине II прошла в Одессе, сообщает в воскресенье издание "Суспільне"... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T15:36
2020-11-08T19:17
одесса
украина
в мире
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КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Акция протеста с требованием демонтировать памятник российской императрице Екатерине II прошла в Одессе, сообщает в воскресенье издание "Суспільне" ("Общественное")."Представители общественной инициативы "Деколонизация Украины" устроили акцию протеста на Екатерининской площади в центре Одессы. Люди требовали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам", — сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.Отмечается, что участники акции настаивали на незаконности установки памятника. По словам представительницы инициативы "Деколонизация Украины" Анастасии Рыжкович, снос памятника поможет городу избавиться от российского влияния."Наша инициатива имеет цель избавиться от всех проявлений русского влияния, которые остались после колониального периода в нашей истории. Для того чтобы смотреть в будущее, нам надо разорвать все эти связи и двигаться своим путем", — приводит издание слова Рыжкович на своем сайте.Речь идет о памятнике основателям Одессы, который посвящен Екатерине II, Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову. Скульптуру соорудили в 1900 году. В 1920 году ее уже демонтировали, однако в 2007-м вновь восстановили.
https://ria.ru/20201102/ukraina-1582691460.html
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одесса, украина, в мире

В Одессе прошла акция с требованием снести памятник Екатерине II

15:36 08.11.2020 (обновлено: 19:17 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей ПоляковПамятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы
Памятник российской императрице Екатерине II – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Сергей Поляков
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КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Акция протеста с требованием демонтировать памятник российской императрице Екатерине II прошла в Одессе, сообщает в воскресенье издание "Суспільне" ("Общественное").
"Представители общественной инициативы "Деколонизация Украины" устроили акцию протеста на Екатерининской площади в центре Одессы. Люди требовали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам", — сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента.
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Отмечается, что участники акции настаивали на незаконности установки памятника. По словам представительницы инициативы "Деколонизация Украины" Анастасии Рыжкович, снос памятника поможет городу избавиться от российского влияния.
"Наша инициатива имеет цель избавиться от всех проявлений русского влияния, которые остались после колониального периода в нашей истории. Для того чтобы смотреть в будущее, нам надо разорвать все эти связи и двигаться своим путем", — приводит издание слова Рыжкович на своем сайте.
Речь идет о памятнике основателям Одессы, который посвящен Екатерине II, Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову. Скульптуру соорудили в 1900 году. В 1920 году ее уже демонтировали, однако в 2007-м вновь восстановили.
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