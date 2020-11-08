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Нефтедобывающим странам предрекли проблемы из-за Байдена
Нефтедобывающим странам предрекли проблемы из-за Байдена
Ключевые участники ОПЕК считают, что приход Байдена к власти в США создаст проблемы для нефтяной отрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкие к... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T18:02
2020-11-08T18:02
россия
цены на нефть
дональд трамп
опек
саудовская аравия
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brent
иран
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ключевые участники ОПЕК считают, что приход Байдена к власти в США создаст проблемы для нефтяной отрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкие к организации источники.Ожидается, что Байден пересмотрит отношения с ключевыми производителями черного золота: лидером ОПЕК Саудовской Аравией, а также с Ираном, Венесуэлой и Россией. Он также может ослабить санкции против Тегерана и Каракаса, что приведет к вливанию миллионов баррелей добытой ими нефти на рынок и к падению цен на нее.Если Байден станет президентом США, есть также риск того, что Россия, которую он успел назвать "самой серьезной глобальной угрозой для Вашингтона", выйдет из ОПЕК+. Это фактически равносильно срыву соглашения по сокращению нефтедобычи. В ОПЕК также сообщили агентству, что "будут скучать по Трампу", который был сторонником нефтегазовой индустрии.В начале ноября нефть подешевела на три с половиной процента. Впервые с 29 мая стоимость барреля опустилась ниже 37 долларов, однако затем цена на энергоресурс частично отвоевала позиции до 39 долларов за баррель нефти марки Brent.
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россия
саудовская аравия
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россия, цены на нефть, дональд трамп, опек, саудовская аравия, венесуэла, brent, иран, сша, экономика

Нефтедобывающим странам предрекли проблемы из-за Байдена

18:02 08.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ключевые участники ОПЕК считают, что приход Байдена к власти в США создаст проблемы для нефтяной отрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкие к организации источники.
Ожидается, что Байден пересмотрит отношения с ключевыми производителями черного золота: лидером ОПЕК Саудовской Аравией, а также с Ираном, Венесуэлой и Россией. Он также может ослабить санкции против Тегерана и Каракаса, что приведет к вливанию миллионов баррелей добытой ими нефти на рынок и к падению цен на нее.
Если Байден станет президентом США, есть также риск того, что Россия, которую он успел назвать "самой серьезной глобальной угрозой для Вашингтона", выйдет из ОПЕК+. Это фактически равносильно срыву соглашения по сокращению нефтедобычи.

"Ведь именно Трамп поспособствовал участию Москвы в сделке", — рассказал источник.

В ОПЕК также сообщили агентству, что "будут скучать по Трампу", который был сторонником нефтегазовой индустрии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Песков оценил возможность приобретения Белоруссией месторождения нефти
В начале ноября нефть подешевела на три с половиной процента. Впервые с 29 мая стоимость барреля опустилась ниже 37 долларов, однако затем цена на энергоресурс частично отвоевала позиции до 39 долларов за баррель нефти марки Brent.
 
РоссияЦены на нефтьДональд ТрампОПЕКСаудовская АравияВенесуэлаBrentИранСШАЭкономика
 
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