https://ria.ru/20201108/neft-1583636741.html

Нефтедобывающим странам предрекли проблемы из-за Байдена

Нефтедобывающим странам предрекли проблемы из-за Байдена

Ключевые участники ОПЕК считают, что приход Байдена к власти в США создаст проблемы для нефтяной отрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкие к... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T18:02

2020-11-08T18:02

2020-11-08T18:02

россия

цены на нефть

дональд трамп

опек

саудовская аравия

венесуэла

brent

иран

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:286:3072:2014_1400x0_80_0_0_9afc7c0c2b71fb0a09b9811fae8dc3d8.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ключевые участники ОПЕК считают, что приход Байдена к власти в США создаст проблемы для нефтяной отрасли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкие к организации источники.Ожидается, что Байден пересмотрит отношения с ключевыми производителями черного золота: лидером ОПЕК Саудовской Аравией, а также с Ираном, Венесуэлой и Россией. Он также может ослабить санкции против Тегерана и Каракаса, что приведет к вливанию миллионов баррелей добытой ими нефти на рынок и к падению цен на нее.Если Байден станет президентом США, есть также риск того, что Россия, которую он успел назвать "самой серьезной глобальной угрозой для Вашингтона", выйдет из ОПЕК+. Это фактически равносильно срыву соглашения по сокращению нефтедобычи. В ОПЕК также сообщили агентству, что "будут скучать по Трампу", который был сторонником нефтегазовой индустрии.В начале ноября нефть подешевела на три с половиной процента. Впервые с 29 мая стоимость барреля опустилась ниже 37 долларов, однако затем цена на энергоресурс частично отвоевала позиции до 39 долларов за баррель нефти марки Brent.

https://ria.ru/20201105/mestorozhdenie-1583143559.html

россия

саудовская аравия

венесуэла

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, дональд трамп, опек, саудовская аравия, венесуэла, brent, иран, сша, экономика