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Демпартия Молдавии решила отозвать своих министров из правительства
Демпартия Молдавии решила отозвать своих министров из правительства
Демократическая партия Молдавии решила после выборов президента республики отозвать из правительства своих представителей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T12:25
2020-11-08T14:41
президентские выборы в молдавии — 2020
ион кику
ирина влах
гагаузия
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии решила после выборов президента республики отозвать из правительства своих представителей, сообщила пресс-служба политформирования."Демократическая партия Молдавии приняла решение сразу после вступления в должность нового президента отозвать своих представителей из правительства, чтобы обеспечить президенту возможность построить более эффективное сотрудничество с кабмином", — говорится в заявлении на сайте Демпартии.Согласно действующему законодательству, в случае добровольного ухода министров кандидаты на освободившиеся места назначаются с одобрения президента. Демпартию в правительстве представляют пять человек: Кристина Лесник — вице-премьер по реинтеграции, Александр Пынзарь — министр обороны, Игорь Шаров — министр образования, Олег Цуля — министр иностранных дел, Сергей Райлян — министр экономики и инфраструктуры. Всего в правительство страны входят 12 человек, в том числе премьер Ион Кику и председатель автономной республики Гагаузия на юге Молдавии Ирина Влах.Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 11 мандатов, то есть коалиция состоит из 48 депутатов, также в парламенте есть три независимых депутата, которые поддерживают правительство. Всего в парламенте республики 101 депутат.
https://ria.ru/20201106/dodon-1583343900.html
https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582642330.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, ион кику, ирина влах, гагаузия, молдавия, в мире

Демпартия Молдавии решила отозвать своих министров из правительства

12:25 08.11.2020 (обновлено: 14:41 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии решила после выборов президента республики отозвать из правительства своих представителей, сообщила пресс-служба политформирования.
"Демократическая партия Молдавии приняла решение сразу после вступления в должность нового президента отозвать своих представителей из правительства, чтобы обеспечить президенту возможность построить более эффективное сотрудничество с кабмином", — говорится в заявлении на сайте Демпартии.
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Согласно действующему законодательству, в случае добровольного ухода министров кандидаты на освободившиеся места назначаются с одобрения президента. Демпартию в правительстве представляют пять человек: Кристина Лесник — вице-премьер по реинтеграции, Александр Пынзарь — министр обороны, Игорь Шаров — министр образования, Олег Цуля — министр иностранных дел, Сергей Райлян — министр экономики и инфраструктуры. Всего в правительство страны входят 12 человек, в том числе премьер Ион Кику и председатель автономной республики Гагаузия на юге Молдавии Ирина Влах.

"Демпартия приглашает все парламентские политические партии к диалогу, чтобы найти новую правительственную формулу, которая поможет преодолеть кризис, восстановить экономику и позволит успешно бороться с пандемией", — отметили демократы.

Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 11 мандатов, то есть коалиция состоит из 48 депутатов, также в парламенте есть три независимых депутата, которые поддерживают правительство. Всего в парламенте республики 101 депутат.
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Ион КикуИрина ВлахГагаузияМолдавияВ мире
 
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