https://ria.ru/20201108/moldaviya-1583605409.html

Демпартия Молдавии решила отозвать своих министров из правительства

Демпартия Молдавии решила отозвать своих министров из правительства

Демократическая партия Молдавии решила после выборов президента республики отозвать из правительства своих представителей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T12:25

2020-11-08T12:25

2020-11-08T14:41

президентские выборы в молдавии — 2020

ион кику

ирина влах

гагаузия

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии решила после выборов президента республики отозвать из правительства своих представителей, сообщила пресс-служба политформирования."Демократическая партия Молдавии приняла решение сразу после вступления в должность нового президента отозвать своих представителей из правительства, чтобы обеспечить президенту возможность построить более эффективное сотрудничество с кабмином", — говорится в заявлении на сайте Демпартии.Согласно действующему законодательству, в случае добровольного ухода министров кандидаты на освободившиеся места назначаются с одобрения президента. Демпартию в правительстве представляют пять человек: Кристина Лесник — вице-премьер по реинтеграции, Александр Пынзарь — министр обороны, Игорь Шаров — министр образования, Олег Цуля — министр иностранных дел, Сергей Райлян — министр экономики и инфраструктуры. Всего в правительство страны входят 12 человек, в том числе премьер Ион Кику и председатель автономной республики Гагаузия на юге Молдавии Ирина Влах.Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 11 мандатов, то есть коалиция состоит из 48 депутатов, также в парламенте есть три независимых депутата, которые поддерживают правительство. Всего в парламенте республики 101 депутат.

https://ria.ru/20201106/dodon-1583343900.html

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582642330.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, ион кику, ирина влах, гагаузия, молдавия, в мире