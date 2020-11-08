Демпартия Молдавии решила отозвать своих министров из правительства
12:25 08.11.2020 (обновлено: 14:41 08.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Демократическая партия Молдавии решила после выборов президента республики отозвать из правительства своих представителей, сообщила пресс-служба политформирования.
"Демократическая партия Молдавии приняла решение сразу после вступления в должность нового президента отозвать своих представителей из правительства, чтобы обеспечить президенту возможность построить более эффективное сотрудничество с кабмином", — говорится в заявлении на сайте Демпартии.
Согласно действующему законодательству, в случае добровольного ухода министров кандидаты на освободившиеся места назначаются с одобрения президента. Демпартию в правительстве представляют пять человек: Кристина Лесник — вице-премьер по реинтеграции, Александр Пынзарь — министр обороны, Игорь Шаров — министр образования, Олег Цуля — министр иностранных дел, Сергей Райлян — министр экономики и инфраструктуры. Всего в правительство страны входят 12 человек, в том числе премьер Ион Кику и председатель автономной республики Гагаузия на юге Молдавии Ирина Влах.
"Демпартия приглашает все парламентские политические партии к диалогу, чтобы найти новую правительственную формулу, которая поможет преодолеть кризис, восстановить экономику и позволит успешно бороться с пандемией", — отметили демократы.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 11 мандатов, то есть коалиция состоит из 48 депутатов, также в парламенте есть три независимых депутата, которые поддерживают правительство. Всего в парламенте республики 101 депутат.