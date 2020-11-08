Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201108/minsk-1583633418.html
Силовики сняли кордоны в районе площади Свободы в Минске
Силовики сняли кордоны в районе площади Свободы в Минске
Белорусские силовики сняли кордоны в районе площади Свободы в центре Минска, где ранее проходила несанкционированная акция протеста оппозиции, передает... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T17:33
2020-11-08T17:33
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582552552_0:50:2869:1664_1400x0_80_0_0_9ef19d601466ea7252d58c8da01ccb7d.jpg
МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Белорусские силовики сняли кордоны в районе площади Свободы в центре Минска, где ранее проходила несанкционированная акция протеста оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии несанкционированное массовое мероприятие - "марш народовластия". Основными точками сбора в Минске были названы площадь Свободы и район улицы Немига.В этой связи силовики перекрыли выходы к площади Свободы с разных прилегающих улиц, установив кордоны. Таким образом, площадь оказалась оцепленной с разных сторон. Однако не перекрытым оставался проход со стороны улиц Максима Богдановича и Немига, так что на площади Свободы периодически появлялись колонны из нескольких сотен протестующих, пришедших от стелы "Минск - город-герой", где ранее также собиралась оппозиция. Каждый раз правоохранители задерживали по несколько десятков человек, которых отводили в автозаки.Иные колонны протестующих находились в различных точках Минска, но правоохранители не дали им возможности собраться централизованно, чтобы организовать анонсированный "марш народовластия".По состоянию на 17.00 кордоны на улицах в районе площади Свободы были сняты, силовиков со щитами там не наблюдается.При этом также сняты металлические ограждения вокруг расположенной рядом Октябрьской площади, где находится Дворец республики.В целом обстановка в центре Минска спокойная, протестующих, которые бы ходили группами, не видно. Транспорт ездит свободно.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/protest-1583618734.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582552552_70:0:2799:2047_1400x0_80_0_0_58a9bd9046e4435eb4bd1781827ff2f9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Силовики сняли кордоны в районе площади Свободы в Минске

17:33 08.11.2020
 
© REUTERS / StringerАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Белорусские силовики сняли кордоны в районе площади Свободы в центре Минска, где ранее проходила несанкционированная акция протеста оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии несанкционированное массовое мероприятие - "марш народовластия". Основными точками сбора в Минске были названы площадь Свободы и район улицы Немига.
В этой связи силовики перекрыли выходы к площади Свободы с разных прилегающих улиц, установив кордоны. Таким образом, площадь оказалась оцепленной с разных сторон. Однако не перекрытым оставался проход со стороны улиц Максима Богдановича и Немига, так что на площади Свободы периодически появлялись колонны из нескольких сотен протестующих, пришедших от стелы "Минск - город-герой", где ранее также собиралась оппозиция. Каждый раз правоохранители задерживали по несколько десятков человек, которых отводили в автозаки.
Иные колонны протестующих находились в различных точках Минска, но правоохранители не дали им возможности собраться централизованно, чтобы организовать анонсированный "марш народовластия".
По состоянию на 17.00 кордоны на улицах в районе площади Свободы были сняты, силовиков со щитами там не наблюдается.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
14:47
Больше двух сотен. Протестующие рассредоточились по разным районам Минска
При этом также сняты металлические ограждения вокруг расположенной рядом Октябрьской площади, где находится Дворец республики.
В целом обстановка в центре Минска спокойная, протестующих, которые бы ходили группами, не видно. Транспорт ездит свободно.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Грузинская полиция снова разгоняет акцию протеста около ЦИК водометом
00:14В США опровергли сообщения о гибели американских военных в Сирии
00:08Названы регионы с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими
23:56Протестующие в Грузии хотят ночевать около ЦИК в палатках
23:42СМИ сообщили о гибели четырех американских военных при взрыве в Сирии
23:41Иран предложил соседним странам сотрудничать после ухода Трампа
23:36Найдена новая причина тяжелого течения коронавируса
23:26Пес Байдена станет первой собакой из приюта в Белом доме
23:19В Совфеде предложили Украине отказаться от южных областей
23:16Король Саудовской Аравии поздравил Байдена с победой на выборах
23:11Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
23:05Сотни спецназовцев собрались на заднем дворе ЦИК Грузии в Тбилиси
23:03В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом
22:57Ученый уверен, что в Литве не осталось тех, кто мог бы эмигрировать
22:37Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другими диагнозами
22:33Меланья Трамп заявила, что все "законные" голоса должны быть учтены
22:31В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:09ЦИК Украины назначил дату повторных выборов в Борисполе, где умер мэр
22:07Трамп задался вопросом, почему СМИ провозгласили Байдена президентом
21:58Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание ЦИК
Лента новостейМолния