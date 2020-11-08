https://ria.ru/20201108/minsk-1583633418.html

Силовики сняли кордоны в районе площади Свободы в Минске

Силовики сняли кордоны в районе площади Свободы в Минске

Белорусские силовики сняли кордоны в районе площади Свободы в центре Минска, где ранее проходила несанкционированная акция протеста оппозиции, передает... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T17:33

2020-11-08T17:33

2020-11-08T17:33

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582552552_0:50:2869:1664_1400x0_80_0_0_9ef19d601466ea7252d58c8da01ccb7d.jpg

МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Белорусские силовики сняли кордоны в районе площади Свободы в центре Минска, где ранее проходила несанкционированная акция протеста оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии несанкционированное массовое мероприятие - "марш народовластия". Основными точками сбора в Минске были названы площадь Свободы и район улицы Немига.В этой связи силовики перекрыли выходы к площади Свободы с разных прилегающих улиц, установив кордоны. Таким образом, площадь оказалась оцепленной с разных сторон. Однако не перекрытым оставался проход со стороны улиц Максима Богдановича и Немига, так что на площади Свободы периодически появлялись колонны из нескольких сотен протестующих, пришедших от стелы "Минск - город-герой", где ранее также собиралась оппозиция. Каждый раз правоохранители задерживали по несколько десятков человек, которых отводили в автозаки.Иные колонны протестующих находились в различных точках Минска, но правоохранители не дали им возможности собраться централизованно, чтобы организовать анонсированный "марш народовластия".По состоянию на 17.00 кордоны на улицах в районе площади Свободы были сняты, силовиков со щитами там не наблюдается.При этом также сняты металлические ограждения вокруг расположенной рядом Октябрьской площади, где находится Дворец республики.В целом обстановка в центре Минска спокойная, протестующих, которые бы ходили группами, не видно. Транспорт ездит свободно.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/protest-1583618734.html

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире