https://ria.ru/20201108/minsk-1583625287.html

Очевидцы сообщили о задержании в Минске Мисс Белоруссии — 2008

Очевидцы сообщили о задержании в Минске Мисс Белоруссии — 2008

Обладательница титула "Мисс Белоруссия-2008" Ольга Хижинкова задержана на несанкционированной акции протеста в центре Минска, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T16:07

2020-11-08T16:07

2020-11-08T16:08

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Белоруссия-2008" Ольга Хижинкова задержана на несанкционированной акции протеста в центре Минска, сообщили РИА Новости очевидцы.Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии несанкционированную акцию - "марш народовластия". Основными точками сбора были названы площадь Свободы и район улицы Немига.Как сообщили РИА Новости очевидцы, в ходе очередного этапа задержаний на площади Свободы была задержана и Хижинкова, ее увезли в автозаке. Вместе с Хижинковой задержали ещё около 20 человек.Ранее Хижинкова поддержала продолжающиеся в Белоруссии акции протеста, после чего уволилась из Национальной школы красоты, где работала до недавнего времени.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583527352.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире