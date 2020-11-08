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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201108/minsk-1583625287.html
Очевидцы сообщили о задержании в Минске Мисс Белоруссии — 2008
Очевидцы сообщили о задержании в Минске Мисс Белоруссии — 2008
Обладательница титула "Мисс Белоруссия-2008" Ольга Хижинкова задержана на несанкционированной акции протеста в центре Минска, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T16:07
2020-11-08T16:08
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Белоруссия-2008" Ольга Хижинкова задержана на несанкционированной акции протеста в центре Минска, сообщили РИА Новости очевидцы.Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии несанкционированную акцию - "марш народовластия". Основными точками сбора были названы площадь Свободы и район улицы Немига.Как сообщили РИА Новости очевидцы, в ходе очередного этапа задержаний на площади Свободы была задержана и Хижинкова, ее увезли в автозаке. Вместе с Хижинковой задержали ещё около 20 человек.Ранее Хижинкова поддержала продолжающиеся в Белоруссии акции протеста, после чего уволилась из Национальной школы красоты, где работала до недавнего времени.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583527352.html
минск
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Очевидцы сообщили о задержании в Минске Мисс Белоруссии — 2008

16:07 08.11.2020 (обновлено: 16:08 08.11.2020)
 
CC BY-SA 3.0 / Serge Serebro, Vitebsk Popular News / Белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова
Белорусская модель, победительница конкурса Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
CC BY-SA 3.0 / Serge Serebro, Vitebsk Popular News /
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Белоруссия-2008" Ольга Хижинкова задержана на несанкционированной акции протеста в центре Минска, сообщили РИА Новости очевидцы.
Ранее оппозиция призвала провести в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии несанкционированную акцию - "марш народовластия". Основными точками сбора были названы площадь Свободы и район улицы Немига.
Как сообщили РИА Новости очевидцы, в ходе очередного этапа задержаний на площади Свободы была задержана и Хижинкова, ее увезли в автозаке. Вместе с Хижинковой задержали ещё около 20 человек.
Ранее Хижинкова поддержала продолжающиеся в Белоруссии акции протеста, после чего уволилась из Национальной школы красоты, где работала до недавнего времени.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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