https://ria.ru/20201108/minsk-1583616075.html

В районе улицы Немига в Минске собрались около двухсот протестующих

В районе улицы Немига в Минске собрались около двухсот протестующих

Порядка 200 протестующих движутся от Дворца спорта на проспекте Победителей в сторону улицы Немига в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T14:14

2020-11-08T14:14

2020-11-08T14:22

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Порядка 200 протестующих движутся от Дворца спорта на проспекте Победителей в сторону улицы Немига в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сторонники оппозиции не смогли собраться на площади Свободы и в районе улицы Немига в Минске, которые под контроль взяли силовики и провели там точечные задержания, протестующие выдвинулись по проспекту Победителей в направлении стелы Минск – город-герой и попытались занять проезжую часть проспекта Машерова. Однако, по информации местных СМИ и очевидцев в соцсетях, силовики оттеснили их назад на проспект Победителей, провели задержания в районе гостиницы "Планета".Группа протестующих, которая вновь собралась в районе пересечения проспекта Победителей и улицы Немига, периодически выкрикивает лозунг "Живет Беларусь".Между тем, как передает корреспондент РИА Новости, подходы на площадь Свободы и к улице Немига со стороны проспекта Независимости перекрыты, движение транспорта ограничено. Журналистов силовики пропускают в оцепленный район после проверки документов.В свою очередь, новостной портал tut.by сообщает, что колонна людей собралась на улице Кальварийской, однако силовики ее разогнали, проведя ряд задержаний.Портал также сообщил о "большой колонне людей", которая идет по улице Богдановича в сторону центра Минска, в направлении улицы Немига.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201108/minsk-1583608849.html

https://ria.ru/20201108/minsk-1583605230.html

https://ria.ru/20201108/minsk-1583613365.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире