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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201108/minsk-1583616075.html
В районе улицы Немига в Минске собрались около двухсот протестующих
В районе улицы Немига в Минске собрались около двухсот протестующих
Порядка 200 протестующих движутся от Дворца спорта на проспекте Победителей в сторону улицы Немига в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T14:14
2020-11-08T14:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Порядка 200 протестующих движутся от Дворца спорта на проспекте Победителей в сторону улицы Немига в Минске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее сторонники оппозиции не смогли собраться на площади Свободы и в районе улицы Немига в Минске, которые под контроль взяли силовики и провели там точечные задержания, протестующие выдвинулись по проспекту Победителей в направлении стелы Минск – город-герой и попытались занять проезжую часть проспекта Машерова. Однако, по информации местных СМИ и очевидцев в соцсетях, силовики оттеснили их назад на проспект Победителей, провели задержания в районе гостиницы "Планета".Группа протестующих, которая вновь собралась в районе пересечения проспекта Победителей и улицы Немига, периодически выкрикивает лозунг "Живет Беларусь".Между тем, как передает корреспондент РИА Новости, подходы на площадь Свободы и к улице Немига со стороны проспекта Независимости перекрыты, движение транспорта ограничено. Журналистов силовики пропускают в оцепленный район после проверки документов.В свою очередь, новостной портал tut.by сообщает, что колонна людей собралась на улице Кальварийской, однако силовики ее разогнали, проведя ряд задержаний.Портал также сообщил о "большой колонне людей", которая идет по улице Богдановича в сторону центра Минска, в направлении улицы Немига.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201108/minsk-1583608849.html
https://ria.ru/20201108/minsk-1583605230.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В районе улицы Немига в Минске собрались около двухсот протестующих

14:14 08.11.2020 (обновлено: 14:22 08.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Порядка 200 протестующих движутся от Дворца спорта на проспекте Победителей в сторону улицы Немига в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сторонники оппозиции не смогли собраться на площади Свободы и в районе улицы Немига в Минске, которые под контроль взяли силовики и провели там точечные задержания, протестующие выдвинулись по проспекту Победителей в направлении стелы Минск – город-герой и попытались занять проезжую часть проспекта Машерова. Однако, по информации местных СМИ и очевидцев в соцсетях, силовики оттеснили их назад на проспект Победителей, провели задержания в районе гостиницы "Планета".
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции Дзяды в Минске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
13:03Протесты в Белоруссии
На несанкционированной акции в Минске задержали около десяти человек
Группа протестующих, которая вновь собралась в районе пересечения проспекта Победителей и улицы Немига, периодически выкрикивает лозунг "Живет Беларусь".
Между тем, как передает корреспондент РИА Новости, подходы на площадь Свободы и к улице Немига со стороны проспекта Независимости перекрыты, движение транспорта ограничено. Журналистов силовики пропускают в оцепленный район после проверки документов.
В свою очередь, новостной портал tut.by сообщает, что колонна людей собралась на улице Кальварийской, однако силовики ее разогнали, проведя ряд задержаний.
Сотрудники правоохранительных органов и участница несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
12:22Протесты в Белоруссии
Минская милиция призвала граждан не поддаваться на провокации
Портал также сообщил о "большой колонне людей", которая идет по улице Богдановича в сторону центра Минска, в направлении улицы Немига.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
13:49Протесты в Белоруссии
Российских журналистов доставили в РУВД в Минске для проверки документов
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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