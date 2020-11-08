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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201108/minsk-1583608849.html
На несанкционированной акции в Минске задержали около десяти человек
На несанкционированной акции в Минске задержали около десяти человек
Около 10 человек доставлены в отделение милиции для разбирательства в связи с их участием в несанкционированной акции в Минске, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T13:03
2020-11-08T13:07
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Около 10 человек доставлены в отделение милиции для разбирательства в связи с их участием в несанкционированной акции в Минске, сообщила РИА Новости в воскресенье официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич."Около 10 человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии", - сказала Ганусевич.Как передает корреспондент РИА Новости, силовики провели точечные задержания в районе площади Свободы в Минске, где планировали собраться на акцию сторонники оппозиции. В этом районе были сосредоточены микроавтобусы с силовиками, на прилегающих улицах выставлены кордоны.Небольшие группы людей начали двигаться со стороны площади Свободы и улицы Немига по проспекту Победителей в направлении стелы Минск – город-герой. Тогда из припаркованных у обочины проспекта микроавтобусов вышли, предположительно, сотрудники ОМОН и задержали несколько человек, которые шли по тротуару.Однако десятки людей продолжили движение в направлении стелы. У них нет символики, они также не выкрикивают никаких лозунгов.На воскресенье в Минске и других городах страны запланированы акции протеста, в белорусской столице оппозиция планирует провести марш. В центр Минска стянута спецтехника, военная техника и транспорт для перевозки личного состава силовых структур, центральные площади огорожены и оцеплены.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201108/minsk-1583605230.html
https://ria.ru/20201107/minsk-1583545082.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

На несанкционированной акции в Минске задержали около десяти человек

13:03 08.11.2020 (обновлено: 13:07 08.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции "Дзяды" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции Дзяды в Минске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Около 10 человек доставлены в отделение милиции для разбирательства в связи с их участием в несанкционированной акции в Минске, сообщила РИА Новости в воскресенье официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
"Около 10 человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии", - сказала Ганусевич.
Сотрудники правоохранительных органов и участница несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
Вчера, 12:22Протесты в Белоруссии
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Как передает корреспондент РИА Новости, силовики провели точечные задержания в районе площади Свободы в Минске, где планировали собраться на акцию сторонники оппозиции. В этом районе были сосредоточены микроавтобусы с силовиками, на прилегающих улицах выставлены кордоны.
Небольшие группы людей начали двигаться со стороны площади Свободы и улицы Немига по проспекту Победителей в направлении стелы Минск – город-герой. Тогда из припаркованных у обочины проспекта микроавтобусов вышли, предположительно, сотрудники ОМОН и задержали несколько человек, которые шли по тротуару.
Однако десятки людей продолжили движение в направлении стелы. У них нет символики, они также не выкрикивают никаких лозунгов.
На воскресенье в Минске и других городах страны запланированы акции протеста, в белорусской столице оппозиция планирует провести марш. В центр Минска стянута спецтехника, военная техника и транспорт для перевозки личного состава силовых структур, центральные площади огорожены и оцеплены.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Сотрудники правоохранительных органов на несанкционированной акции Дзяды (Деды, Предки) в Минске - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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