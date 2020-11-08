https://ria.ru/20201108/meteorit-1583661413.html

В Ливане упал метеорит

В Ливане упал метеорит

Горящий метеорит упал на севере Ливана в провинции Аккар и вызвал пожар, сообщает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T21:48

2020-11-08T21:48

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ливан

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Горящий метеорит упал на севере Ливана в провинции Аккар и вызвал пожар, сообщает ливанское национальное агентство NNA.Агентство отмечает, что жители населенного пункта Аль-Талиль (Al-Talil) были удивлены, увидев в небе летящий метеорит сферической формы. Он приземлился на равнинной местности, после чего начался пожар на плантациях.Жители населенного пункта назвали увиденное "странным явлением".

https://ria.ru/20201027/meteorit-1581840515.html

ливан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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