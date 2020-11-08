https://ria.ru/20201108/menshikov-1583439595.html

Биография Олега Меньшикова

Биография Олега Меньшикова

Актер театра и кино, режиссер, народный артист России Олег Евгеньевич Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухове Московской области в семье... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T03:43

2020-11-08T03:43

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олег меньшиков

серпухов

справки

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Актер театра и кино, режиссер, народный артист России Олег Евгеньевич Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в городе Серпухове Московской области в семье военного инженера и врача-невропатолога. В 1977 году после окончания общеобразовательной и музыкальной школ поступил в Высшее театральное училище (ныне институт) имени М.С. Щепкина на курс Владимира Монахова. В 1981 году окончил училище и с 1981 года по 1982 год работал в Государственном академическом Малом театре. В 1982-1985 годах был актером Центрального академического театра Советской (ныне Российской) армии. В театре он исполнял роли Гани Иволгина в "Идиоте" по роману Федора Достоевского, Леньки Одуванчика в "Рядовых" Алексея Дударева.В 1985-1989 годах Олег Меньшиков играл в московском Театре имени М.Н. Ермоловой. Он был занят в спектаклях "Говори!" по очеркам Валентина Овечкина (Секретарь), "Спортивные сцены 1981 года" по пьесе Эдварда Радзинского (Сережа), "Второй год свободы" по пьесе Александра Буравского (Робеспьер). В 1989 году режиссер Петр Фоменко пригласил Олега Меньшикова в Театр имени Моссовета на главную роль в спектакле "Калигула" по одноименной пьесе Альбера Камю. Роль римского диктатора в исполнении Олега Меньшикова была отмечена премией и дипломом фестиваля "Московские сезоны". В 1991 году он играл Сергея Есенина в спектакле "Когда она танцевала" по пьесе Мартина Шермана в лондонском театре "Глобус". За эту работу актер был удостоен премии Британской академии театральных искусств имени Лоуренса Оливье. В 1994 году эту же роль он сыграл в Театре Комедии на Елисейских Полях в Париже.В 1992 году в театре "Трайсекл" в Лондоне исполнил роль Ихарева в "Игроках" Николая Гоголя.В 1993 году играл заглавную роль в спектакле "N" / "Нижинский" по дневникам В. Нижинского в Театральном агентстве "БОГИС".В 1995 году Меньшиков организовал свою театральную компанию "Товарищество 814", сыграл главные роли в собственных постановках "Горе от ума" Александра Грибоедова, "Игроки" Николая Гоголя, "Кухня" по пьесе Максима Курочкина.В начале 2008 года на сцене Театра имени Моссовета Меньшиков поставил свой первый моноспектакль "1900" в рамках фестиваля "Черешневый лес".С апреля 2012 года Олег Меньшиков является художественным руководителем и директором Московского драматического театра имени Ермоловой. В текущем репертуаре театра он играет в собственных режиссерских постановках "Игроки" Гоголя (Утешительный), "1900" Алессандро Барикко (Трубач, друг Новеченто), "Оркестр мечты. Медь", "Из пустоты…" (восемь поэтов) ", Макбет". Меньшиков также исполняет главную роль Лорда Генри в постановке молодого режиссера Александра Созонова "Портрет Дориана Грея" по Оскару Уайльду. В 2016 году он поставил спектакль "Счастливчики" по пьесе Констанции Деннинг. Одним из первых появлений Меньшикова в кино стала эпизодическая роль юноши-призывника Кирилла в фильме "Родня" (1981) Никиты Михалкова. Популярность к актеру пришла с ролью студента Кости в телефильме Михаила Казакова "Покровские ворота" (1982).В фильмах 1980-х годов Меньшиков исполнял разножанровые роли в картинах "Полеты во сне и наяву" (1982), "Поцелуй" (1983), "Капитан Фракасс" (1984), "Володя большой, Володя маленький" (1985), "Мой любимый клоун" (1986), "Моонзунд" (1987), сериале "Михайло Ломоносов" (1984) и др. В начале 1990-х годов артист стал сниматься реже, тщательно отбирая роли и режиссеров. Он сыграл главные роли в фильмах "Дюба-дюба" (1992) Александра Хвана, "Утомленные солнцем" (1994) и "Сибирский цирюльникъ" (1998) Никиты Михалкова, "Кавказский пленник" (1996) Сергея Бодрова.В 2000-х годах Меньшиков снимался в главных ролях в сериалах "Доктор Живаго" (2005), "Золотой теленок" (2005), фильме "Статский советник" (2005), "Утомлённые солнцем 2: Предстояние" (2010) и "Утомленные солнцем 2: Цитадель" (2011). В 2012 году Олег Меньшиков появился на экране в образе легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова в фильме "Легенда № 17". Актер сыграл одну из главных ролей – полковника, а затем генерала Валентина Лебедева – в фантастической картине Федора Бондарчука "Притяжение" (2017) и ее сиквеле "Вторжение" (2019). В телесериале "Гоголь", ставшем, по мнению жюри премии ТЭФИ, главным телевизионным событием 2018 года, Меньшиков предстал перед зрителями в роли следователя Якова Гуро. Актер снялся также в выходящем на экраны в ноябре 2020 года сериале "Псих" Федора Бондарчука. В 2013 году Олегом Меньшиковым была учреждена Театральная премия имени режиссера Андрея Лобанова, которая вручается в конце сезона артистам и режиссерам, принимавшим участие в выпуске премьерных спектаклей Театра имени Ермоловой. В 2013-2016 годах актер и режиссер возглавлял Общественный совет при Министерстве спорта Российской Федерации. С 2018 года – профессор, художественный руководитель мастерской на актёрском факультете ГИТИСа. В 2018 году Меньшиков открыл собственный канал "ОМ" на YouTube. В 2003 году актеру присвоено почетное звание народного артиста Российской Федерации. Трижды лауреат Государственной премии РФ – за фильм "Утомленные солнцем" (1996), за фильм "Кавказский пленник" (1998) и за фильм "Сибирский цирюльник" (2000). В 2010 году за большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства награжден орденом Почета. В 2003 году получил одну из главных французских наград в области искусства – правительственный орден "Академические пальмы".Среди кинематографических наград Меньшикова – серебряная медаль имени А. П. Довженко (1988), гран-при фестиваля "Кинотавр" (1996), премия "Ника" (1996), Приз "Золотой Овен" (1996).Олег Меньшиков женат на актрисе Анастасии Черновой.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег меньшиков, серпухов, справки