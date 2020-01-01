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Культура
2020-01-01T08:00+0300
https://ria.ru/20200101/1562879215.html
Кино на Новый год. Почему надо идти на "Вторжение" Бондарчука
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РИА Новости

Кино на Новый год. Почему надо идти на "Вторжение" Бондарчука

08:00 01.01.2020
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© Предоставлено Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "Вторжение"
Кадр из фильма Вторжение
© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Сегодня на экраны выходит фильм Федора Бондарчука "Вторжение" — сиквел "Притяжения" 2017 года. Теперь вместо Чертаново атакуют Москву-Сити, Юля Лебедева наконец использует загадочный браслет из первой части, инопланетянин Харитон заводит дом и огород в деревне, а герой Александра Петрова отпускает волосы и шуточки. Зачем смотреть один из лучших отечественных фильмов-катастроф — в материале РИА Новости.

Один против

Мы любим, когда нас одобряют. Ставят лайки, делают комплименты, хвалят. А что, если разом все ненавидят и не просто злобно смотрят, а мечтают убить? Как в страшном сне или пьесе "Визит старой дамы" Дюрренматта, где одним, пусть и провинившимся, человеком жертвуют ради блага города.
Во "Вторжении" охоту начинают за "террористкой" Юлей Лебедевой (Ирина Старшенбаум). О том, что она взрывает жилые дома, сообщают СМИ, и этому верят. Люди требуют расплаты за погибших и раненых (которых, впрочем, сами не видели).
© Предоставлено Sony Pictures Releasing RussiaАктриса Ирина Старшенбаум в фильме "Вторжение"
Кадр из фильма Вторжение
© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
Актриса Ирина Старшенбаум в фильме "Вторжение"
Бондарчук во второй части "Притяжения" снова поднимает тему манипуляции общественным мнением. Судят уже не инопланетян, а студентку из Чертаново, вступившую в контакт с гуманоидами.

Освежаем сюжет

© Предоставлено Sony Pictures Releasing RussiaРиналь Мухаметов в роли Харитона, кадр из фильма "Вторжение"
Кадр из фильма Вторжение
© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
Риналь Мухаметов в роли Харитона, кадр из фильма "Вторжение"
Хорошая новость для тех, кто не смотрел первую часть: новый фильм вполне самодостаточен. Для подстраховки все же добавили в начальные титры голографические изображения — главные моменты "Притяжения".
На Чертаново упал инопланетный корабль, погибли мирные жители, в том числе и подруга главной героини Юлии Лебедевой. Вместе со своим парнем Артемом (Александр Петров) она хочет отомстить пришельцам, один из которых — Харитон (Риналь Мухаметов) — спасает девушке жизнь. Дальше у них любовь, бывший в бешенстве поднимает толпу против "захватчиков" и, видя Юлю с другим, пытается убить обоих. Инопланетяне используют свои медицинские технологии, героиня выживает, а вот Харитон — нет.

И идем дальше

© Art Pictures Studio Кадр из трейлера к фильму "Вторжение"
Кадр из трейлера к фильму Вторжение
© Art Pictures Studio
Кадр из трейлера к фильму "Вторжение"
Новая история начинается с того, что у Юли обнаруживаются сверхъестественные способности. Однако ее жизнь под постоянным присмотром не похожа на ту, что ведут супергерои комиксов. Ученые с одобрения отца — генерала Лебедева — исследуют девушку.
© Предоставлено Sony Pictures Releasing RussiaАлександр Петров в роли Артема, кадр из фильма "Вторжение"
Кадр из фильма Вторжение
© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
Александр Петров в роли Артема, кадр из фильма "Вторжение"
Спасти Юлю снова пытается Харитон, который все-таки не погиб. Это понятно уже из трейлера, как и то, что в любовный треугольник возвращается Артем.
Сюжет первой части фильма во многом завершает историю "Притяжения", а вот со второй начинается "жара", точнее — вода. Инопланетный искусственный интеллект пытается избавиться от Юли, натравив на нее москвичей. Не вышло — и он решает действовать активнее, заперев сотни жителей в трехкилометровом герметичном куполе, который постепенно заполняется водой. Спастись можно, надо только пожертвовать Юлей.

Быстрее и ярче

© Предоставлено Sony Pictures Releasing RussiaКадр из нового фильма Федора Бондарчука
Кадр из фильма Вторжение
© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
Кадр из нового фильма Федора Бондарчука
Москвичам, застрявшим на небоскребах между водой, пребывающей снизу и напирающей сверху, страшно, конечно. В какой-то момент, когда воздуха остается совсем мало, зрителя даже начинает мучить клаустрофобия разной степени тяжести.
Поведение людей, запертых с себе подобными, любит изучать писатель Стивен Кинг. У него, к примеру, есть роман "Под куполом": герои точно так же оказались в некой сфере, но не на часы, а на месяцы. Во "Вторжении" (авторы сценария — Олег Маловичко и Андрей Золотарев) все гораздо стремительнее и концентрированнее, альтернативный фактор — потоп — ярче и оригинальнее.

Придуманное и реальное

© Предоставлено Sony Pictures Releasing RussiaВид Москвы из фильма "Вторжение"
Кадр из фильма Вторжение
© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
Вид Москвы из фильма "Вторжение"
Вода очень сложна для визуализации, но создатели сиквела поработали на славу. Классные кадры с ушедшими на дно домами, дорогами, скверами, памятниками, очень натуралистично выглядит купол на контрасте с остальной "сухой Москвой". Стала круче и графика экзоскелетов пришельцев — особенно это заметно в сцене сражения с боевым вертолетом в Москве-Сити.
Актерский кастинг не изменился по сравнению с первой частью. В центре сюжета, а значит, с наибольшим количеством экранного времени, — Старшенбаум, которая вживается в роль обычной девушки в необычных обстоятельствах. Персонаж Петрова отчасти перерождается, у него появляются совершенно другие эмоции, что украсило фильм.
© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia

Актер Олег Меньшиков в фильме "Вторжение"

Кадр из фильма Вторжение
1 из 3

Актер Олег Меньшиков в фильме "Вторжение"

© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia

Сергей Гармаш в новом фильме Федора Бондарчука

Кадр из фильма Вторжение
2 из 3

Сергей Гармаш в новом фильме Федора Бондарчука

© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia

Актер Юрий Борисов в фильме "Вторжение"

Кадр из фильма Вторжение
3 из 3

Актер Юрий Борисов в фильме "Вторжение"

© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
1 из 3

Актер Олег Меньшиков в фильме "Вторжение"

© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
2 из 3

Сергей Гармаш в новом фильме Федора Бондарчука

© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
3 из 3

Актер Юрий Борисов в фильме "Вторжение"

© Предоставлено Sony Pictures Releasing Russia
Мухаметов снова отлично и даже больше, чем в первой части, шутит. Когда он диктует адрес полицейскому ("Сверхскопление Девы, Местная группа галактик, Млечный путь, планета Земля, деревня Кушелево, Средняя улица, 14"), лучше следить за мимикой актера. Об игре Олега Меньшикова и Сергея Гармаша также можно долго рассказывать.
"Мы люди, и мы должны до последнего пытаться спасти друг друга", — говорит генерал Лебедев. Наверное, неслучайно именно этого персонажа Федор Бондарчук назвал самым близким для себя. На главный вопрос "стоит ли жизнь одного человека спасения миллионов" режиссер отвечает уже не только словами генерала, а самим фильмом.
Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Вторжение
24 декабря 2019, 16:36Культура
В Москве состоялась премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
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КультураКино и сериалыАлександр Петров (актер)Олег МеньшиковСергей ГармашФедор БондарчукМосква
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