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Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
Лидер левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T23:11
2020-11-08T23:12
жан-люк меланшон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Лидер левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в стране в 2022 году."Я готов и предлагаю свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года", - написал политик на своей странице в Twitter.Вместе с тем он отметил, что будет выдвигаться, если собирает в свою поддержку 150 тысяч подписей.Меланшон был кандидатом на выборах выборах президента Франции в 2012 и 2017 годах.
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html
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жан-люк меланшон, франция, в мире

Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции

23:11 08.11.2020 (обновлено: 23:12 08.11.2020)
 
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер движения "Непокорная Франция" Жан-Люк Меланшон
Лидер движения Непокорная Франция Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Лидер левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в стране в 2022 году.
"Я готов и предлагаю свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года", - написал политик на своей странице в Twitter.
Вместе с тем он отметил, что будет выдвигаться, если собирает в свою поддержку 150 тысяч подписей.
Меланшон был кандидатом на выборах выборах президента Франции в 2012 и 2017 годах.
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