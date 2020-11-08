https://ria.ru/20201108/melanshon-1583667527.html
Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
Меланшон заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции
Лидер левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T23:11
2020-11-08T23:11
2020-11-08T23:12
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Лидер левой французской партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в стране в 2022 году."Я готов и предлагаю свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года", - написал политик на своей странице в Twitter.Вместе с тем он отметил, что будет выдвигаться, если собирает в свою поддержку 150 тысяч подписей.Меланшон был кандидатом на выборах выборах президента Франции в 2012 и 2017 годах.
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жан-люк меланшон, франция, в мире